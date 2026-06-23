Novità Audi A3: ecco l'aggiornamento 2027

Per notare le differenze, bisogna salire a bordo. Dove si mostra la nuova interfaccia digitale, sviluppata da Audi per essere la più comunicativa, ricca di informazioni e leggibile possibile. La casa tedesca arriva a chiamarlo "Palcoscenico digitale", considerando anche la possibilità di scaricare applicazioni esterne per l'intrattenimento (a vettura ferma). Tra le novità, l'introduzione di un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, con la funzione parcheggio evoluto, che "insegna" all'auto cinque manovre. Niente di nuovo per quanto riguarda le motorizzazioni. Riconfermati in blocco i motori diesel e benzina: da 116 a 150 CV. Stesso discorso per le versioni ibride plug-in, introdotte di recente nelle varianti da 204 o 272 CV con autonomia elettrica superiore ai 100 km con una singola carica. Infine, le sportive: S3 (333 CV) ed RS3 (400 CV). I prezzi partono da 33.100 euro e raggiungono i 71.500 euro per la versione ad alte prestazioni con trazione integrale e motore a cinque cilindri