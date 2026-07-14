Problemi

Clamoroso dall'Arabia: Al Nassr in crisi economica, cessioni in vista?

La squadra dove gioca Cristiano Ronaldo starebbe affrontando una seria mancanza di liquidità dovuta a debiti arretrati, con difficoltà nel pagare gli stipendi

14 Lug 2026 - 10:36
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Al Nassr in crisi finanziaria? Sembra incredibile, ma dall'Arabia dicono di si: il club dove gioca Cristiano Ronaldo, pagato 200 milioni di euro l'anno, non avrebbe più soldi. Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, che cita come fonte qualificata Arriyadiyah cioè il principale giornale sportivo del paese arabo, i debiti del club sarebbero divenuti insostenibili con le spese che supererebbero di gran lunga i ricavi. A tal punto che i giocatori starebbero ricevendo gli stipendi più lentamente o addirittura ridotti. Il mercato dell'Al Nassr, a conferma di quanto riportato, è completamente fermo in entrata: Marcelo Brozovic, una delle colonne della squadra, è andato via a zero e non è stato sostituito. 

La nota del club

 Il club si è affrettato a precisare, sempre secondo Arriyadiyah, e a ridimensionare la questione: tutto farebbe parte di una campagna di ristrutturazione finanziaria, con la società che avrebbe optato per una politica più prudente e una diversa allocazione del budget fornito per la stagione sportiva. Tuttavia, stando alla fonte sembra che l'Al Nassr non abbia ancora comunque fornito le richieste garanzie finanziarie alle autorità competenti, e che di conseguenza finché non lo farà non potrà firmare nuovi impegni economici con calciatori.

Occasione Ronaldo? Non solo

 Se la crisi non dovesse rientrare rapidamente, e anzi dovesse peggiorare, è possibile che il sodalizio arabo possa valutare addii: quello di CR7, però, appare molto complicato se non inimmaginabile. L'età non è un problema, quasi nessuno direbbe no a un suo eventuale ingaggio, l'ostacolo resta lo stipendio da sceicco di cui gode, come detto, 200 milioni l'anno. Inoltre, per gli arabi Ronaldo non è solo un giocatore ma un vero e proprio ambassador a cui è impossibile rinunciare. Farlo addirittura per motivi economici sarebbe uno smacco di immagine del tutto impensabile, anche in vista dei Mondiali 2034. Gli altri grandi nomi nel club sono Sadio Mané, Mohamed Simakan, Kingsley Coman, Inigo Martinez e Joao Felix. Che qualcuno di questi possa riapprodare in occidente per una nuova avventura nel calcio europeo?

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