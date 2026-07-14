Clamoroso dall'Arabia: Al Nassr in crisi economica, cessioni in vista?

Il club si è affrettato a precisare, sempre secondo Arriyadiyah, e a ridimensionare la questione: tutto farebbe parte di una campagna di ristrutturazione finanziaria, con la società che avrebbe optato per una politica più prudente e una diversa allocazione del budget fornito per la stagione sportiva. Tuttavia, stando alla fonte sembra che l'Al Nassr non abbia ancora comunque fornito le richieste garanzie finanziarie alle autorità competenti, e che di conseguenza finché non lo farà non potrà firmare nuovi impegni economici con calciatori.