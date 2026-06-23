Audi aggiorna la A3: l'abitacolo è tutto nuovo

Audi A3: ecco l'aggiornamento 2027
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Tra le novità di rilievo, l'introduzione del Digital Stage ereditato dalla vetture di segmento superioredi Redazione Drive Up
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La compatta premium più desiderata d'Italia si aggiorna e introduce un nuovo abitacolo. Il restyling dell'Audi A3 è un progresso tecnologico più che tecnico ed estetico, lasciando inalterate proporzioni e motorizzazioni per offrire una nuova dimensione dell'intrattenimento di bordo. Un'interfaccia definita "Digital Stage", già disponibili sugli altri modelli di fascia alta.
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Più tecnologia
Per notare le differenze, bisogna salire a bordo. Dove si mostra la nuova interfaccia digitale, sviluppata da Audi per essere la più comunicativa, ricca di informazioni e leggibile possibile. La casa tedesca arriva a chiamarlo "Palcoscenico digitale", considerando anche la possibilità di scaricare applicazioni esterne per l'intrattenimento (a vettura ferma). Tra le novità, l'introduzione di un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, con la funzione parcheggio evoluto, che "insegna" all'auto cinque manovre.
Soliti motori
Niente di nuovo per quanto riguarda le motorizzazioni. Riconfermati in blocco i motori diesel e benzina: da 116 a 150 CV. Stesso discorso per le versioni ibride plug-in, introdotte di recente nelle varianti da 204 o 272 CV con autonomia elettrica superiore ai 100 km con una singola carica. Infine, le sportive: S3 (333 CV) ed RS3 (400 CV). I prezzi partono da 33.100 euro e raggiungono i 71.500 euro per la versione ad alte prestazioni con trazione integrale e motore a cinque cilindri.