Novità

Audi aggiorna la A3: l'abitacolo è tutto nuovo

Tra le novità di rilievo, l'introduzione del Digital Stage ereditato dalla vetture di segmento superiore

di Redazione Drive Up
23 Giu 2026 - 13:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La compatta premium più desiderata d'Italia si aggiorna e introduce un nuovo abitacolo. Il restyling dell'Audi A3 è un progresso tecnologico più che tecnico ed estetico, lasciando inalterate proporzioni e motorizzazioni per offrire una nuova dimensione dell'intrattenimento di bordo. Un'interfaccia definita "Digital Stage", già disponibili sugli altri modelli di fascia alta.

Audi A3: ecco l'aggiornamento 2027

1 di 6
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Più tecnologia
Per notare le differenze, bisogna salire a bordo. Dove si mostra la nuova interfaccia digitale, sviluppata da Audi per essere la più comunicativa, ricca di informazioni e leggibile possibile. La casa tedesca arriva a chiamarlo "Palcoscenico digitale", considerando anche la possibilità di scaricare applicazioni esterne per l'intrattenimento (a vettura ferma). Tra le novità, l'introduzione di un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, con la funzione parcheggio evoluto, che "insegna" all'auto cinque manovre.
Soliti motori
Niente di nuovo per quanto riguarda le motorizzazioni. Riconfermati in blocco i motori diesel e benzina: da 116 a 150 CV. Stesso discorso per le versioni ibride plug-in, introdotte di recente nelle varianti da 204 o 272 CV con autonomia elettrica superiore ai 100 km con una singola carica. Infine, le sportive: S3 (333 CV) ed RS3 (400 CV). I prezzi partono da 33.100 euro e raggiungono i 71.500 euro per la versione ad alte prestazioni con trazione integrale e motore a cinque cilindri.

Ti potrebbe interessare

videovideo
audi
audi a3
abitacolo
audi a3 sportback
audi rs3
audi s3

Ultimi video

02:06
Isuzu D-MAX, nuovo motore e rivoluzione tecnologica

Isuzu D-MAX, nuovo motore e rivoluzione tecnologica

00:38
Pikes Peak 2026, Simone Faggioli al volante della sua NP01 ATM Bardahl"

Pikes Peak 2026, Simone Faggioli al volante della sua NP01 ATM Bardahl

02:32
Bergamo celebra "Ago"

Bergamo celebra "Ago"

01:26
Bis di Marquez a Brno

MotoGP, bis di Marquez a Brno

00:25
MCH INCIDENTE TICKTUM FORMULA E SRV

L'impressionante incidente di Ticktum in Formula E

01:28
Formula E a Sanya

Formula E a Sanya

02:05
Isuzu D-MAX

Isuzu D-MAX

01:31
Bugatti Tourbillon

Bugatti Tourbillon

02:09
Toyota Hilux presenta la nona generazione

Toyota Hilux presenta la nona generazione

01:29
Formula E, si corre in Cina

Formula E, si corre in Cina

01:28
Tiger Nine HEV

Tiger Nine HEV

02:01
Alpine A390 GTS

Alpine A390 GTS

02:14
Maserati alla 1000 Miglia 2026

Maserati alla 1000 Miglia 2026

15:49
La puntata del 17 giugno #DriveUp

La puntata del 17 giugno #DriveUp

02:48
Alpine A390 GTS, la versione più performante della fastback francese 100% elettrica

Alpine A390 GTS, la versione più performante della fastback francese 100% elettrica

02:06
Isuzu D-MAX, nuovo motore e rivoluzione tecnologica

Isuzu D-MAX, nuovo motore e rivoluzione tecnologica

I più visti di Drive Up

MCH INCIDENTE TICKTUM FORMULA E SRV

L'impressionante incidente di Ticktum in Formula E

Una Bugatti è rimasta per 70 anni sul fondo del Lago Maggiore

Bugatti Tourbillon

Bugatti Tourbillon

La Bugatti rimasta 70 anni sul fondo del Lago Maggiore

Renault Megane E-Tech Electric, ecco come cambia

Pikes Peak, Faggioli sfiora l'impresa: terzo assoluto nella corsa verso le nuvole

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:01
Wta Eastbourne: Paolini subito eliminata da Tatjana Maria
14:00
Paolo Maldini nuovo DT dell'Italia? Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano...
Schwazer vicino alla resa
13:58
Schwazer vicino alla resa
13:57
Nainggolan ancora nei guai in Belgio: guida senza patente, passa con il rosso e sfiora un'auto della polizia
14:04
Dal dentista di Capo Verde al pastore dell'Iran: le storie dei portieri sconosciuti diventati star al Mondiale