Scenari

Audi potrebbe salvare il motore 5 cilindri (con l'ibrido)

Il costruttore tedesco sta valutando la possibilità di omologare il mitico 2.5 litri agli standard Euro 7

di Redazione Drive Up
19 Ago 2026 - 09:22
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© Ufficio Stampa

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Non sarà facile, ma vale la pena provarci. Il sentimento in casa Audi è più o meno questo: sospeso tra la voglia di mantenere il motore 5 cilindri e la necessità di farlo rispettando le normative sulle emissioni. Un compromesso che sembrava costare (letteralmente) troppo caro per essere accettato. Ma questa è l'era dell'incertezza, basta poco per cambiare idea.
Forse sì
Non più tardi di un anno fa, il CEO di Audi - Gernot Döllner - ha dichiarato che l'iconico motore può essere modificato per adeguarsi agli standard Euro7, ma il marchio non intendeva farlo perché l'RS3 da sola non giustifica l'investimento. Parole dette quando i quattro anelli puntavano con assoluta decisione sull'elettrico, oggi decisamente ridimensionato. Quindi, si cambia (di nuovo): "Siamo aperti a qualunque possibilità", ha dichiarato Rolf Michl - CEO Audi Sport - ad Autocar. Aprendo alla possibilità di un 5 cilindri Euro7.
Come
Adeguare un motore ai nuovi standard di emissioni, è un lavoro lungo e costoso. Il rischio è che Audi spenda un mucchio di soldi senza che questi tornino indietro, considerando che la RS3 è un'auto dai bassi volumi di vendita (il perché è ovvio). Farlo ibrido lo renderebbe più "ecologico" ma anche più pesante e ingombrante. La condivisione è un'altra possibilità concreta: Cupra ne ha avuto accesso per la Formentor VZ5. La prossima potrebbe essere la Golf R, che nel 2027 compie 25 anni.

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