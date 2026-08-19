Manovre rossonere

Milan, Amorim chiede un ultimo regalo: Gonçalo Inacio è il sogno per la difesa rossonera

Il tecnico ritiene il classe 2001 l'uomo perfetto per rendere la propria retroguardia solida e completa

19 Ago 2026 - 09:43
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Ruben Amorim vuole un rinforzo per la difesa del Milan, e l'ha individuato nel suo pupillo Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona. Tra i due c'è un rapporto strettissimo, perché l'allenatore dei rossoneri è stato colui che ha lanciato a livelli altissimi il giocatore quando allenava il club portoghese. Il legame tra i due, se le finanze e gli affari lo consentiranno, potrebbe rinnovarsi in questo caso in maglia Diavolo. Sotto la guida di Amorim Inacio ha giocato ben 187 partite, per capirci.

Leggi anche
Luka Modric intervistato da Sportmediaset

Modric: "Sono rimasto per vincere, al Milan non si può puntare solo al quarto posto"

Le cifre, la situazione

 L'affare-Inacio, dovesse prendere corpo, presenterebbe diverse difficoltà: il giocatore ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, e lo Sporting Lisbona è una bottega notoriamente carissima oltre che storico osso durissimo con cui trattare. Ad aggiungere problemi, il club portoghese ha già venduto Ousmane Diomande al Nottingham Forest per 40 milioni e quindi non ha bisogno di soldi e men che meno potrebbe essere intenzionato a rinunciare a un altro pezzo da novanta della propria retroguardia, come riporta il Corriere dello Sport. Il prezzo per Inacio sarebbe leggermente più alto di questo, quindi nell'ordine di almeno 45 o più milioni. Inoltre, il classe 2001 ha un contratto lunghissimo, fino al 30-6-2030. Il Milan ha già speso 160 milioni di euro sul mercato per accontentare l'allenatore con gli acquisti di Gila, Ramos e Moreira, quindi probabilmente un esborso ulteriore così massiccio sarebbe subordinato a qualche cessione e riduzione del monte stipendi. Il nominato per abbandonare Casa Milan è arcinoto, è Fikayo Tomori: se l'inglese dovesse uscire, unito alle cessioni di Fofana, Nkunku e altri, allora tutto potrebbe prendere piede negli ultimi giorni di mercato. Quel che è certo è che un rinforzo in difesa è stato espressamente richiesto dal nuovo allenatore del Milan, e in questa sessione le alte sfere rossonere stanno facendo di tutto e di più per cercare di accontentarlo e dargli in mano una rosa adeguata. 

Le alternative

 Il nome di Tiago Gabriel come eventuale alternativa resta sul tavolo: costa meno di Inacio, gioca già in Serie A e ha fatto molto bene con la maglia del Lecce. Altri nomi, data la tendenza del Milan a muoversi in maniera assolutamente felpata sul mercato, sono difficili da prevedere. I tifosi rossoneri sui social invocano spesso Min-jae Kim del Bayern Monaco: "The Monster", ex Napoli, è però forse ancora più complesso di Inacio perché guadagna tantissimo, 8 milioni l'anno. Cifre elevate, affari complessi, ma il Milan ha già dimostrato di avere il physique du rol adatto per non farsi spaventare da nessuna trattativa per tornare grande.

milan
goncalo inacio
ruben amorim

Ultimi video

01:39
Calciomercato, Accomando: "Juve-Vicario, vi racconto i retroscena"

Calciomercato, Accomando: "Juve-Vicario, vi racconto i retroscena"

02:28
Callegari: "Milan, è scudetto delle spese sul mercato! Ecco come verrà utilizzato Diego Moreira"

Callegari: "Milan, è scudetto delle spese sul mercato! Ecco come verrà utilizzato Diego Moreira"

01:01
Mercato, gli affari fatti di giornata: Van Der Brempt lascia il Como, interesse per un talento del Frosinone

Mercato, gli affari fatti di giornata: Van Der Brempt lascia il Como, interesse per un talento del Frosinone

01:07
Mercato Juve, un tesoretto da 100 milioni!

Mercato Juve, un tesoretto da 100 milioni!

00:38
Inter, parte la trattativa per Curtis Jones e arriva un importante rinnovo

Inter, parte la trattativa per Curtis Jones e arriva un importante rinnovo

01:51
Callegari: "Serie A, preparati al calcio moderno! Sono arrivati giovani e dribblatori, ma all'Inter...

Callegari: "Serie A, preparati al calcio moderno! Sono arrivati giovani e dribblatori, ma all'Inter...

00:24
Il Napoli si avvicina a un difensore della Premier

Il Napoli si avvicina a un difensore della Premier

01:18
Barça, ecco Rodri!

Al Barça il primo Clasico della stagione, ufficiale Rodri! Cifre e dettagli del contratto

01:58
Supermercato Milan

Supermercato Milan

00:12
13 MCH VISITE MOREIRA 18/08 MCH

Milan, visite mediche per Moreira: le immagini

02:00
Calciomercato, Taveri: "Ecco quali sono i migliori colpi dell'ultima estate"

I migliori colpi di mercato fatti sin qui secondo Mino Taveri: vince il Milan

02:24
Taveri: "Lucumì, che litigio con Spalletti nello scorso campionato"

Taveri: "Lucumì, che litigio con Spalletti nello scorso campionato"

01:22
Calciomercato, Accomando: "Occhio a Moise Kean, il Como ci prova"

Calciomercato, Accomando: "Occhio a Moise Kean, il Como ci prova"

00:51
Calciomercato, Accomando: "Roma, è in arrivo un colpo super"

Calciomercato, Accomando: "Roma, è in arrivo un colpo super"

01:12
Calciomercato, Accomando: "Napoli, settimana decisiva per i nuovi acquisti"

Calciomercato, Accomando: "Napoli, settimana decisiva per i nuovi acquisti"

01:39
Calciomercato, Accomando: "Juve-Vicario, vi racconto i retroscena"

Calciomercato, Accomando: "Juve-Vicario, vi racconto i retroscena"

I più visti di Mercato

 MORGAN ROGERS: dall'Aston Villa al Chelsea per 138 milioni di euro 

64 mln per Jacquet, 99 per Fernandes, 135 per Anderson… che succede in Premier League?

Calciomercato, Accomando: "Leao-Galatasaray, ecco come stanno le cose"

Galatasaray senza alternative: tutto su Leao. Ma la permanenza al Milan non è esclusa

Mercato Juve, un tesoretto da 100 milioni!

Mercato Juve, un tesoretto da 100 milioni!

Sabatini: "Portiere Juve? Unica soluzione prestito di Lunin"

Sabatini: "Portiere Juve? Unica soluzione prestito di Lunin"

Calciomercato, Taveri: "Ecco quali sono i migliori colpi dell'ultima estate"

I migliori colpi di mercato fatti sin qui secondo Mino Taveri: vince il Milan

Supermercato Milan

Supermercato Milan

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:44
Fagioli può finire in Premier: la Fiorentina si cautela con Torreira
12:28
La Fiorentina saluta Dodò: a un passo l'approdo al Nottingham Forest
12:20
Memphis Depay-Corinthians: pace fatta, l'olandese rinnova con il Timão fino al 2028
12:08
Milan, Kostić vicino al trasferimento in Olanda
12:05
Lo United prepara il colpaccio: vicino un acquisto da 75 milioni di euro