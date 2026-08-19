Milan, Amorim chiede un ultimo regalo: Gonçalo Inacio è il sogno per la difesa rossonera

L'affare-Inacio, dovesse prendere corpo, presenterebbe diverse difficoltà: il giocatore ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, e lo Sporting Lisbona è una bottega notoriamente carissima oltre che storico osso durissimo con cui trattare. Ad aggiungere problemi, il club portoghese ha già venduto Ousmane Diomande al Nottingham Forest per 40 milioni e quindi non ha bisogno di soldi e men che meno potrebbe essere intenzionato a rinunciare a un altro pezzo da novanta della propria retroguardia, come riporta il Corriere dello Sport. Il prezzo per Inacio sarebbe leggermente più alto di questo, quindi nell'ordine di almeno 45 o più milioni. Inoltre, il classe 2001 ha un contratto lunghissimo, fino al 30-6-2030. Il Milan ha già speso 160 milioni di euro sul mercato per accontentare l'allenatore con gli acquisti di Gila, Ramos e Moreira, quindi probabilmente un esborso ulteriore così massiccio sarebbe subordinato a qualche cessione e riduzione del monte stipendi. Il nominato per abbandonare Casa Milan è arcinoto, è Fikayo Tomori: se l'inglese dovesse uscire, unito alle cessioni di Fofana, Nkunku e altri, allora tutto potrebbe prendere piede negli ultimi giorni di mercato. Quel che è certo è che un rinforzo in difesa è stato espressamente richiesto dal nuovo allenatore del Milan, e in questa sessione le alte sfere rossonere stanno facendo di tutto e di più per cercare di accontentarlo e dargli in mano una rosa adeguata.