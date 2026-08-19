Milan, Amorim chiede un ultimo regalo: Gonçalo Inacio è il sogno per la difesa rossonera

Ruben Amorim vuole un rinforzo per la difesa del Milan, e l'ha individuato nel suo pupillo Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona. Tra i due c'è un rapporto strettissimo, perché l'allenatore dei rossoneri è stato colui che ha lanciato a livelli altissimi il giocatore quando allenava il club portoghese. Il legame tra i due, se le finanze e gli affari lo consentiranno, potrebbe rinnovarsi in questo caso in maglia Diavolo. Sotto la guida di Amorim Inacio ha giocato ben 187 partite, per capirci.
Le cifre, la situazione
L'affare-Inacio, dovesse prendere corpo, presenterebbe diverse difficoltà: il giocatore ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, e lo Sporting Lisbona è una bottega notoriamente carissima oltre che storico osso durissimo con cui trattare. Ad aggiungere problemi, il club portoghese ha già venduto Ousmane Diomande al Nottingham Forest per 40 milioni e quindi non ha bisogno di soldi e men che meno potrebbe essere intenzionato a rinunciare a un altro pezzo da novanta della propria retroguardia, come riporta il Corriere dello Sport. Il prezzo per Inacio sarebbe leggermente più alto di questo, quindi nell'ordine di almeno 45 o più milioni. Inoltre, il classe 2001 ha un contratto lunghissimo, fino al 30-6-2030. Il Milan ha già speso 160 milioni di euro sul mercato per accontentare l'allenatore con gli acquisti di Gila, Ramos e Moreira, quindi probabilmente un esborso ulteriore così massiccio sarebbe subordinato a qualche cessione e riduzione del monte stipendi. Il nominato per abbandonare Casa Milan è arcinoto, è Fikayo Tomori: se l'inglese dovesse uscire, unito alle cessioni di Fofana, Nkunku e altri, allora tutto potrebbe prendere piede negli ultimi giorni di mercato. Quel che è certo è che un rinforzo in difesa è stato espressamente richiesto dal nuovo allenatore del Milan, e in questa sessione le alte sfere rossonere stanno facendo di tutto e di più per cercare di accontentarlo e dargli in mano una rosa adeguata.
Le alternative
Il nome di Tiago Gabriel come eventuale alternativa resta sul tavolo: costa meno di Inacio, gioca già in Serie A e ha fatto molto bene con la maglia del Lecce. Altri nomi, data la tendenza del Milan a muoversi in maniera assolutamente felpata sul mercato, sono difficili da prevedere. I tifosi rossoneri sui social invocano spesso Min-jae Kim del Bayern Monaco: "The Monster", ex Napoli, è però forse ancora più complesso di Inacio perché guadagna tantissimo, 8 milioni l'anno. Cifre elevate, affari complessi, ma il Milan ha già dimostrato di avere il physique du rol adatto per non farsi spaventare da nessuna trattativa per tornare grande.