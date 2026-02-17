Novità

ATTO 3 EVO: un nuovo inizio per il Suv di BYD

Ora può contare sulla e-Platform 3.0: è più tecnologia, più sicura  e con tanta autonomia

di Ilaria Brugnotti
17 Feb 2026 - 10:42
Una nuova generazione per BYD ATTO 3 EVO: un’evoluzione vera e propria che porta con sé un’autonomia maggiore rispetto al passato, tempi di ricarica più rapidi e prestazioni da vettura sportiva. Il nuovo suv di BYD sfrutta l’evoluzione della e-Platform 3.0 usata anche per le vetture di segmento superiore della gamma, come Seal U DM-i e Sealion 7.

Tecnologia e autonomia
Su ATTO 3 EVO, la blade battery è installata tramite tecnologia Cell-to-Body, con le celle integrate direttamente nel telaio. Questa soluzione ha notevoli benefici in termini di robustezza e rigidità torsionale, oltre all'ottimizzazione degli spazi, poiché il pavimento dell’abitacolo coincide con la parte superiore della batteria. Due le versioni disponibili, entrambe con batteria da 75 Kwh. La versione “Design” a trazione posteriore è equipaggiata con un motore posteriore da 313 CV (230 kW), per uno 0-100 km/h in 5,5 secondi e un’autonomia combinata (secondo il ciclo misto WLTP) fino a 510 km.
Anche potente
La versione “Excellence”, invece, protagonista del nostro test drive fra le vie di Milano, a trazione integrale, aggiunge un motore anteriore, per una potenza complessiva di 449 CV (330 kW), con accelerazione 0-100 km/h di soli 3,9 secondi e un'autonomia combinata di 470 km. Stesse dimensioni rispetto alla generazione precedente (4 metri e 45 cm), ma con una gestione degli spazi ancora più efficiente, a tutto vantaggio della versatilità di utilizzo.
Connesse e intelligente
A bordo, come tradizione BYD, tanta tecnologia: dall’ormai noto schermo touch da 15,6 pollici, con servizi Google integrati come Google Maps, Google Play Store e Google Assistant, alla nuova nuova strumentazione digitale da 8,8 pollici. BYD ATTO 3 EVO è già disponibile sul mercato italiano. Il prezzo di lancio della versione “Design” è di 37.600 euro mentre per la versione “Excellence” bisogna mettere in conto è di 45.100 euro.

