ATTO 3 EVO: un nuovo inizio per il Suv di BYD

Tecnologia e autonomia

Su ATTO 3 EVO, la blade battery è installata tramite tecnologia Cell-to-Body, con le celle integrate direttamente nel telaio. Questa soluzione ha notevoli benefici in termini di robustezza e rigidità torsionale, oltre all'ottimizzazione degli spazi, poiché il pavimento dell’abitacolo coincide con la parte superiore della batteria. Due le versioni disponibili, entrambe con batteria da 75 Kwh. La versione “Design” a trazione posteriore è equipaggiata con un motore posteriore da 313 CV (230 kW), per uno 0-100 km/h in 5,5 secondi e un’autonomia combinata (secondo il ciclo misto WLTP) fino a 510 km.

Anche potente

La versione “Excellence”, invece, protagonista del nostro test drive fra le vie di Milano, a trazione integrale, aggiunge un motore anteriore, per una potenza complessiva di 449 CV (330 kW), con accelerazione 0-100 km/h di soli 3,9 secondi e un'autonomia combinata di 470 km. Stesse dimensioni rispetto alla generazione precedente (4 metri e 45 cm), ma con una gestione degli spazi ancora più efficiente, a tutto vantaggio della versatilità di utilizzo.

Connesse e intelligente

A bordo, come tradizione BYD, tanta tecnologia: dall’ormai noto schermo touch da 15,6 pollici, con servizi Google integrati come Google Maps, Google Play Store e Google Assistant, alla nuova nuova strumentazione digitale da 8,8 pollici. BYD ATTO 3 EVO è già disponibile sul mercato italiano. Il prezzo di lancio della versione “Design” è di 37.600 euro mentre per la versione “Excellence” bisogna mettere in conto è di 45.100 euro.