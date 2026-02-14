1 di 3
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Collaborazioni

BYD è il nuovo sponsor del Manchester City

Dopo la Serie A e l’accordo con l’Inter, BYD mette un altro tassello nella sua strategia europea e approda in Premier League come automotive partner del Manchester City. Non solo fornitura di SUV e modelli elettrificati allo staff, ma anche gestione diretta delle infrastrutture di ricarica alla City Football Academy e forte visibilità all’Etihad Stadium e sulle divise di allenamento. Un’operazione che unisce sport, tecnologia e mobilità sostenibile, trasformando il calcio inglese in una vetrina globale per il colosso cinese dell’auto elettrica

14 Feb 2026 - 08:29
3 foto
byd
sponsor
nuovo sponsor
manchester city
auto cinesi
auto cinese

Ultimi video

02:00
MAG SRV WRC RALLY SVEZIA PREVIEW OK

Rally di Svezia: neve, chiodi e velocità folli

00:16
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

01:30
Formula E, al via oggi la tappa saudita

Formula E, al via oggi la tappa saudita

02:02
Honda SH MY2026

Honda SH MY2026

01:36
Nuovo Defender 110 Trophy Edition

Nuovo Defender 110 Trophy Edition

02:15
Stellantis e Pirelli a Bormio

Stellantis e Pirelli a Bormio

01:13
Formula E in Arabia

Formula E in Arabia: raddoppia l'emozione

01:32
WRC, Rally di Svezia

WRC, Rally di Svezia

01:44
Dacia e il Trionfo Dakar

Dacia trionfa alla Dakar 2026

01:49
Michelin compie 120 anni

Michelin compie 120 anni

01:35
Genesis Electrified GV80

Genesis Electrified GV80

01:39
Formula E, si corre in Arabia Saudita

Formula E, si corre in Arabia Saudita

01:38
Nuovo Renault FILANTE

Nuovo Renault FILANTE

01:55
Genesis GV60 e Electrified GV70

Genesis GV60 e Electrified GV70

02:21
Omoda 7 SHS-P

Omoda 7 SHS-P

02:00
MAG SRV WRC RALLY SVEZIA PREVIEW OK

Rally di Svezia: neve, chiodi e velocità folli

I più visti di Drive Up

Addio allo Start e Stop sulle auto

L'editoriale: in Cina è guerra dei prezzi sulle auto elettriche

L'editoriale: in Cina è guerra dei prezzi sulle auto elettriche

Questa è l'unica Ferrari Enzo cabrio al mondo

L'erede Prada correrà il Rally di Svezia

Ferrari da record: 15 mila euro di bonus a ogni dipendente

I tedeschi vogliono auto economiche, i cinesi cercano la qualità