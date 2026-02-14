Collaborazioni BYD è il nuovo sponsor del Manchester City

Dopo la Serie A e l’accordo con l’Inter, BYD mette un altro tassello nella sua strategia europea e approda in Premier League come automotive partner del Manchester City. Non solo fornitura di SUV e modelli elettrificati allo staff, ma anche gestione diretta delle infrastrutture di ricarica alla City Football Academy e forte visibilità all’Etihad Stadium e sulle divise di allenamento. Un’operazione che unisce sport, tecnologia e mobilità sostenibile, trasformando il calcio inglese in una vetrina globale per il colosso cinese dell’auto elettrica