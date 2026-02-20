Arriva in Italia un nuovo marchio cinese

Il costruttore cinese Zeekr entra nel mercato italiano con quattro modelli 100% elettrici: le Suv X e 7X, la shooting brake 001 e la sportiva 7GT. Il brand premium del gruppo Geely, già presente nel Nord Europa, punta ora a consolidare la propria espansione nel Sud del continente con un’offerta progettata in Svezia e pensata per competere con marchi affermati come Tesla. La distribuzione sarà affidata a Jameel Motors Italia, con due flagship store a Roma e Milano. Le prime consegne sono attese in primavera.

Gamma ampia e prestazioni elevate

Il modello chiave per il mercato italiano è la Zeekr X, Suv compatta lunga 4,4 metri, proposta con potenze fino a 544 CV e autonomie fino a 446 km. Il prezzo parte da 37.990 euro. Di segmento superiore è la Zeekr 7X (4,79 metri), con potenze fino a 646 CV e autonomia massima dichiarata di 615 km. Il listino attacca da 52.990 euro. La shooting brake Zeekr 001, lunga 4,96 metri e forte delle 5 stelle Euro NCAP, offre fino a 620 km di autonomia e prestazioni da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi nelle versioni a doppio motore. Prezzi da 59.990 euro. Chiude la gamma la Zeekr 7GT, la più sportiva: fino a 646 CV, scatto 0-100 in 3,3 secondi e autonomia massima di 655 km. Il prezzo d’ingresso è di 45.990 euro.

Strategia europea

Tutti i modelli sono sviluppati nel centro stile globale di Göteborg, in Svezia, dove il brand adatta i prodotti alle esigenze del pubblico europeo. La piattaforma è la SEA (Sustainable Experience Architecture) del gruppo Geely, base tecnica condivisa per i modelli elettrici più avanzati del conglomerato cinese. Con una gamma completa, autonomie competitive e un posizionamento di prezzo aggressivo rispetto ai rivali premium, Zeekr punta a costruire in Italia una presenza solida e di lungo periodo, inserendosi in un segmento elettrico che, nonostante le incertezze del mercato, continua a rappresentare una delle aree più strategiche per l’industria automobilistica.