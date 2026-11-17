Sembra che la richiesta di giorni di ferie sia improvvisamente aumentata in vista del 19 novembre. Giorni in cui, dopo oltre 13 anni di attesa, milioni di giocatori potranno finalmente avviare GTA VI. Il videogioco probabilmente più atteso della storia, ultimo capitolo della famosa saga Grand Theft Auto. Tutti lo aspettano, persino le più famose case automobilistiche. Come nel caso di Lamborghini.

Finiti quei tempi

La casa di Sant'Agata ha pubblicato, sui suoi profili social, alcune immagini della supercar Revuelto chiaramente ispirate allo stile e alle atmosfere della copertina del gioco. Eppure, non è sempre stato così: gli sviluppatori di Rockstar Games (produttore della serie) hanno spesso inserito automobili che, in modo più o meno ironico, richiamavano famosi modelli di serie. A volte, i veri marchi si sono indispettiti chiedendo di modificare o rimuovere le copie digitali, arrivando a minacciare persino cause legali.

Infranto ogni record

Quei tempi sono ormai finiti e adesso si fa a gara, marchi auto inclusi, a chi riesce a far parte di questo clamore ed entusiasmo. D'altronde i numeri non lasciano spazio a interpretazioni: sono oltre 15 milioni le copie del gioco già prenotate e si stima che il giro d'affari generato sia attorno al miliardo e quattrocento milioni di dollari. Secondo gli analisti, entro i primi dodici mesi GTA VI potrebbe vendere 45 milioni di unità, infrangendo ogni record. Un vero fenomeno di massa che ha contagiato Lamborghini.