Lamborghini sta pensando a una Temerario "Sterrato"

Sebbene non fosse da considerare un successo a priori, in fondo tutti sapevano che la Huracan Sterrato avrebbe incontrato l'interesse dei collezionisti. Una Lamborghini con motore V10 aspirato per il fuoristrada: divertimento assicurato. Una ricetta che il Toro di Sant'Agata Bolognese potrebbe presto riproporre per la nuova Temerario.

Nessuna conferma, nessuna smentita

Attualmente non esiste alcuna conferma riguardo a una versione rialzata e irrobustita della supercar ibrida con motore V8. Lasciano ben sperare, però, le parole di Paolo Racchetti (Direttore Linea Prodotto) a CarExpert: "Sicuramente potrebbe esserci un'auto come la Sterrato, non sto dicendo che stiamo pianificando di farlo, ma non sto neppure escludendo il fatto che possa succedere di nuovo". Non una conferma, dunque, ma neppure una smentita, lasciando intendere che qualcosa potrebbe succedere per davvero.

Piace e diverte

La formula di una supercar da utilizzare anche su percorsi non asfaltati è piaciuta parecchio. Lamborghini ha sperimentato con successo un modello di automobile inedito ma capace di suscitare l'entusiasmo dei clienti, replicarne il progetto può rivelarsi di nuovo una scelta vincente. Se non altro differenziando l'offerta di prodotto rispetto alla concorrenza: nessun altro marchio del lusso può offrire una sportiva off-road con questo carattere. Non ci resta che aspettare.