La Juventus ha avviato un contatto diretto con l'Atalanta per tentare di assicurarsi il terzino sinistro Lorenzo Bernasconi già a gennaio, ma la risposta dei bergamaschi è stata negativa visto che giusto ieri hanno risposto ufficializzato il rinnovo contrattuale del 23enne. Lo scrive il Corriere dello Sport.
Nonostante la valutazione compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro e il fresco prolungamento, la Juve mantiene una posizione privilegiata su Bernasconi grazie agli ottimi rapporti tra le società e pianifica di rimandare l'assalto definitivo a giugno, specialmente se la Dea dovesse mancare la qualificazione europea.