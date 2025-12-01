Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
CICLISMO

Giro d'Italia 2026: storica partenza dalla Bulgaria, finale sulle montagne friulane

La Corsa Rosa scatterà da Nesebăr l'8 maggio prossimo e si concluderà a Roma il 31 dopo aver superato cinque arrivi in salita

di Redazione
01 Dic 2025 - 17:39

Il Giro d'Italia torna all'estero e, dopo l'Albania, approda per la prima volta nella sua storia in Bulgaria. L'edizione 2026 della Corsa Rosa scatterà l'8 maggio da Nesebăr che darà il via a una tre giorni nell'Est Europa che toccherà città come Burgas, Veliko Tărnovo e la capitale Sofia, chiamata a ospitare l'arrivo dell'ultima frazione in terra bulgara.

Come spiegato nel corso della presentazione andata in scena a Roma, la corsa a tappe vivrà una giornata di stop per raggiungere l'Italia con l'approdo previsto in Calabria per una serie di frazioni mosse a cavallo con la Basilicata prima di far ritorno a Napoli con una tappa dedicata ai velocisti e dedicata all'arrivo dell'America's Cup nel Bel Paese.

Andando verso la conclusione della prima settimana, si aprirà la lotta per la vittoria finale con la scalata al Blockhaus seguita dalla tappa dei muri marchigiani con arrivo a Fermo e il secondo arrivo in salita programmato a Corno alle Scale.

Nonostante un ulteriore riposo, chi vorrà giocarsi le posizioni nobili della classifica non potrà fermarsi visto che all'inizio della seconda settimana ci sarà l'unica cronometro in programma, 40,2 chilometri fra Viareggio e Massa che stringeranno l'occhio agli specialisti delle prove contro il tempo.

A quel punto nuovamente spazio per gli attaccanti con le tappe di Chiavari e Verbania, e per le ruote veloci con quella di Novi Ligure, prima del tappone di Pila con Saint-Barthélemy, Doulas, Verrogne e la scalata ai piedi del Cervino. Un antipasto prima del ritorno del Giro d'Italia a Milano a chiusura della seconda settimana di corsa. 

Ultima parte per cuori forti con gli arrivi in salita di Carì (Svizzera) e Andalo, seguite da una facile tappa con arrivo a Pieve di Soligo, un intermezzo verso l'inedito arrivo in salita a Piani di Pezzè (già affrontato dal Giro Baby nel 1992) e il tappone finale di Piancavallo con i passi Cereda, Duran, Staulanza, Giau e Falzarego.

A quel punto i giochi saranno fatti e il vincitore del Giro d'Italia 2026 potrà godersi il successo nell'ormai tradizionale passerella di Roma, in programma domenica 31 maggio e che vedrà il Colosseo sullo sfondo.

giro d'italia
percorso

Ultimi video

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

02:46
DICH GIORGIO MENESCHINCHERI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Meneschincheri: "Pietrangeli ci ha lasciato con il sorriso, un vero gentiluomo"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

01:28
Vero Volley per le donne

Vero Volley per le donne

01:45
Perugia non ha rivali

Perugia non ha rivali

02:03
Addio a Pietrangeli

Addio a Pietrangeli

01:28
Da Bertolucci a Nadal

Da Bertolucci a Nadal

01:38
"Sinner è gajardo"

"Sinner è gajardo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:03
Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

00:35
MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

01:05
NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

I più visti di Ciclismo

Giro d'Italia 2026: si parte dalla Bulgaria, gran finale in Friuli

de Kleijn sorprende tutti in volata: sua la Milano-Torino

Philipsen, che volata autoritaria. Ganna sempre azzurro

Strade Bianche: trionfo Pidcock, battuti Madouas e Benoot

Roglic fa tripletta alla Tirreno-Adriatico e ipoteca la vittoria finale

Tirreno-Adriatico: Roglic vince a Tortoreto, il tedesco Kamna nuovo leader

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:40
Gran Galà del calcio 2025 LIVE: l'evento e le premiazioni in diretta
19:35
Bove un anno dopo il malore: "Un giorno che ha cambiato molte cose"
19:33
Lazio, prende quota lo scambio Noslin-Ilic con il Torino
19:13
Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Jasmine Paolini porterà la Fiamma Olimpica in Italia
19:07
Federazione Arrampicata Sportiva Italiana, ecco il calendario agonistico 2026