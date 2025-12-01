Scherma, Coppa del Mondo: nel weekend in pedana 72 azzurri

Nella spada femminile rappresenteranno l'Italia la n° 3 del seeding Giulia Rizzi, Alberta Santuccio (8), Sara Maria Kowalczyk (9), Rossella Fiamingo (12), Lucrezia Paulis (20), Federica Isola (25), Nicol Foietta (46), Roberta Marzani (41), Gaia Caforio (55), Alessandra Bozza (60), Carola Maccagno (89) e Beatrice Cagnin (253). Al maschile, invece, saranno impegnati Davide Di Veroli (n° 4 della classifica mondiale), Matteo Galassi (8), Andrea Santarelli (24), Valerio Cuomo (32), Gianpaolo Buzzacchino (39), Giacomo Paolini (46), Gabriele Cimini (78), Giulio Gaetani (70), Simone Mencarelli (64), Filippo Armaleo (152), Enrico Piatti (136) e Fabio Mastromarino. Già designati anche i due quartetti per le gare a squadre: il team azzurro delle donne sarà composto da Gaia Caforio, Sara Maria Kowalczyk, Lucrezia Paulis e Alberta Santuccio; la formazione degli uomini si schiererà con Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Matteo Galassi ed Enrico Piatti. Con i CT Chiadò e Confalonieri, saranno in Canada i maestri Roberto Cirillo, Daniele Pantoni e Alfredo Rota, il medico Edoardo Colantoni e i fisioterapisti Francesco Aragona e Andrea Petrini.