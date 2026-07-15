Juve, incontro per Pellegrino: i bianconeri vogliono affiancarlo a Kolo Muani
La dirigenza della Vecchia Signora lavora per il 25enne del Parma, da non considerare alternativo al francese, per cui aumenta l'offerta con bonus e percentuale di rivendita
Mateo Pellegrino e Randal Kolo Muani. Non uno o l'altro, ma entrambi. Passano i giorni e le settimane da quando la nuova dirigenza bianconera (l'ad Carnevali e il direttore dell'area tecnica Massara) si è insidiata e le idee sono sempre più chiare.
Due attaccanti dal mercato per dimenticare Dusan Vlahovic e rinforzare il reparto in una stagione che vedrà la squadra impegnata anche in Europa League. La novità delle ultime ore, come spiega Sky Sport, è che la dirigenza della Vecchia Signora ha incontrato gli agenti di Pellegrino.
L'attaccante classe 2001 del Parma è tra i primi obiettivi della lista juventina e proseguono dunque i contatti per provare a portarlo a Torino. Non sarebbe l'acquisto principale da mettere al centro dell'attacco, ma profilo gradito da affiancare al nuovo attaccante principale.
Nelle idee bianconere, quello sarebbe Kolo Muani, il cui ritorno sarà però possibile solo se si troverà la quadra economica con il Psg. La Juventus non ha intenzione di aumentare troppo l'offerta e punta quindi su bonus e percentuali sulla futura rivendita per convincere i francesi.
Nel frattempo il binario parallelo per Pellegrino, sempre più infuocato dopo gli sviluppi delle ultime ore. Il Parma potrebbe aprire anche alla formula del prestito con diritto di riscatto, che si potrebbe tramutare in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. L'argentino è apprezzato da diversi club, per questo la Juve si è mossa con decisione per provare a bloccare e anticipare la concorrenza.