Gol, lacrime e rivincita: è il Mondiale di Lautaro. "Momento che sogno da tutta la vita"

Una sorta di rivincita per il toro di Bahia Blanca che, nonostante i numeri eccellenti, in nazionale è sempre un osservato speciale, soprattutto quando i gol non arrivano. Ed è lui stesso il primo a fare autocritica. Il Mondiale 2022 in Qatar, nonostante il dolce epilogo, è ancora una ferita aperta per Lautaro: "Sono felicissimo di averlo vinto, ma non sono stato contento di come l'ho giocato", il senso dell'amarezza rimasta in bocca all'argentino. Il capitano nerazzurro era arrivato a quell'appuntamento con una caviglia malconcia. Un infortunio che lo ha costretto a giocare con infiltrazioni e non gli ha permesso di rendere al meglio: è per questo che il Toro aveva segnato con un doppio circoletto rosso il Mondiale di quest'anno.