Tensione alla fine di Inghilterra-Argentina: scappellotto di Bellingham a Barco

Momenti di tensione alla fine di Inghilterra-Argentina. In un video con ripresa dalle tribune, si vede la riserva albiceleste, Valentin Barco, entrare in campo con i compagni festeggiando e poi sussurrare qualcosa in direzione del centrocampista inglese. Bellingham però non ci sta e risponde subito alla provocazione, assestando uno scappellotto al giovane difensore dello Strasburgo. Segue una breve lite, subito sedata dagli altri calciatori dell'Argentina che avevano stretto la mano al centrocampista del Real Madrid poco prima.