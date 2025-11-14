Due sono gli step di potenza che si possono scegliere per questi modelli: 299 e 367 CV, quest'ultima prevista nella versione top di gamma la S line. Nella configurazione più performante da 367 CV, forti di 500 Nm di coppia, A6 e Q5 scattano da 0 a 100 km/h rispettivamente in 5,3 e 5,1 secondi; mentre le versioni da 299 CV e 450 Nm lo 0-100 avviene in 6,0 e 6,2 secondi. Per tutte, il picco massimo di velocità è di 250 km/h (140 km/h in modalità puramente elettrica).