Audi Q3 e-Hybrid, un'alchimia pressocché perfetta

Audi Q3 e-Hybrid, un plug-in ancora più efficiente
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
272 cv di potenza complessiva per un auto scattante e piacevole alla guida, capace di percorrere 119 km di autonomia in solo elettricodi Alfredo Toriello
|- DESIGN PIÙ AGGRESSIVO, INTERNI TECNOLOGICI E UN NUOVO CAMBIO AL VOLANTE
|- PLUG-IN AGGIORNATO: 1.5 TFSI E UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 272 CV. ORA 119 KM DI AUTONOMIA IN ELETTRICO
|- PREZZO A PARTIRE DA 49.800 € FINO A 55.000 €
Che Audi creda profondamente nella tecnologia plug-in è sottolineato dagli innumerevoli passi avanti compiuti con questa tecnologia. Una gamma ricca, capace di coprire ogni segmento, che vanta ben 13 veicoli (11 in più rispetto al 2019 quando presentò i suoi primi plug-in) con un'autonomia aumentata e un'efficienza senza paragoni. L'obiettivo è rispondere alle esigenze di flessibilità tecnologica e di mobilità di un pubblico sempre più esigente e in continua evoluzione. Infatti, col tempo, sempre più importante è diventata la clientela Business come attesta il 61% dell’immatricolato Audi del 2025. Risultato che testimonia la capacità di penetrazione superiore di ben quindici punti percentuali alla media nazionale. Un ecosistema forte sempre più all'avanguardia, che rinnova anche l'auto più venduta a livello nazionale della casa dei quattro anelli: la Q3.
DESIGN PIÙ AGGRESSIVO E CHE INTERNI!
Lunga 4 metri e 53, il design della Q3 e-Hybrid si rinnova molto con la terza generazione. Un look decisamente più sportivo e moderno con fari anteriori sdoppiati e l'enorme calandra Single Frame, ormai uno stilema del corso stilistico di Audi. Gli interni sono sempre curati, come da tradizione, spaziosi e confortevoli. La posizione di guida è ben progettata, modulata in modo sapiente per rendere più semplice la vita del guidatore.
© Ufficio Stampa
Premium in ogni suo più piccolo dettaglio. La plancia pulita incornicia il Panoramic Display - che include i due schermi di quadro strumenti (11,9”) e infotainment MMI (12,8”) - dove, tuttavia, se nella parte superiore si fregia di una piacevole rifinitura in tessuto, la parte sottostante di plastica dura è bella alla vista ma meno al tatto. Intelligente è invece la novità assoluta che ha debuttato su questo modello: il selettore del cambio sul piantone dello sterzo.
© Ufficio Stampa
EFFICIENZA E POTENZA CON IL PLUG-IN
Sotto il cofano si rinnova la motorizzazione con la spina. Addio al precedete motore 1.4 per far posto a un 4 cilindri in linea 1.5 TFSI evo2 turbo benzina da 177 CV, abbinato a un motore elettrico da 116 CV integrato nel cambio robotizzato a doppia frizione e a sei rapporti, per una potenza complessiva di 272 CV e 400 nm di coppia massima (27 cavalli in più rispetto a prima). Il tutto è sostenuto da una batteria da 25,7 kWh lordi (19,7 kWh quelli realmente utilizzabili) che si ricarica attraverso l’azione della frenata rigenerativa o con la spina. In corrente alternata a 11 kW ci vogliono 2 ore e mezza mentre in corrente continua, fino a 50 kW, bastano 26 minuti per passare dal 10 all'80%. Parte elettrica che promette 119 km di autonomia nel ciclo WLTP: il doppio rispetto a prima e valore best in class tra i brand premium.
© Ufficio Stampa
IMPRESSIONI DI GUIDA
La Q3 e-Hybrid spinge bene in accelerazione - non a caso lo 0-100 Km/h in 6,8 secondi - mentre la velocità massima è di 215 Km/h (140 km/h in solo elettrico). La ripartizione bilanciata delle masse rende questo SUV ben piantato a terra mentre il lavoro degli ammortizzatori cancella ogni tipologia di imperfezione del manto stradale regalando una guida piacevole, sicura e senza sbalzi dando l'impressione di viaggiare su un comodo tappeto rosso.
I due motori lavorano bene in sinergia lasciando però trapelare un leggero vuoto di potenza, accompagnato da una più marcata rumorosità della parte termica, quando si preme con decisione l'acceleratore. È però un breve istante che permette all'auto di tarare al meglio la potenza e rispondere alle esigenze del suo guidatore.
© Ufficio Stampa
Il volante è sempre un piacere da impugnare, preciso e ben tarato, meno invece il pedale del freno: il mordente c'è e si sente, ma la corsa è lunga, soprattutto all'inizio, per lasciar spazio alla rigenerazione. Insomma, bisogna prenderci la mano prima di godere appieno di un veicolo intelligente e ben bilanciato.
PREZZI E ALLESTIMENTI
La nuova Audi Q3 e-hybrid è già ordinabile, con prezzo di partenza di 49.800 € per la Business. Si sale a 53.000 € invece per Business Advanced che vanta una dotazione sicuramente più ricca e adeguata - retrocamera, il cruise control adattativo, gli specchietti ripiegabili elettricamente e molto altro. - mentre per top di gamma la S Line Edition ci vogliono 55.200 €.
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Con la nuova Q3 e-Hybrid, Audi conferma la sua visione di mobilità sostenibile senza rinunciare a prestazioni, comfort e stile. Un passo avanti deciso verso un futuro in cui l’elettrificazione diventa sinonimo di piacere di guida.