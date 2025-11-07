Audi Q3 e-Hybrid, un'alchimia pressocché perfetta

Che Audi creda profondamente nella tecnologia plug-in è sottolineato dagli innumerevoli passi avanti compiuti con questa tecnologia. Una gamma ricca, capace di coprire ogni segmento, che vanta ben 13 veicoli (11 in più rispetto al 2019 quando presentò i suoi primi plug-in) con un'autonomia aumentata e un'efficienza senza paragoni. L'obiettivo è rispondere alle esigenze di flessibilità tecnologica e di mobilità di un pubblico sempre più esigente e in continua evoluzione. Infatti, col tempo, sempre più importante è diventata la clientela Business come attesta il 61% dell’immatricolato Audi del 2025. Risultato che testimonia la capacità di penetrazione superiore di ben quindici punti percentuali alla media nazionale. Un ecosistema forte sempre più all'avanguardia, che rinnova anche l'auto più venduta a livello nazionale della casa dei quattro anelli: la Q3.