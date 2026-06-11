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1000 Miglia 2026, tappa 3: l'arrivo a Roma

La Freccia Rossa compie il suo giro di boa nella Città Eterna, sospinta dal boato indomabile di un popolo innamorato della sua leggenda

di Tommaso Marcoli
11 Giu 2026 - 19:27
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© Ufficio Stampa

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Prosegue il viaggio della Freccia Rossa. Montecatini ha salutato i cavalieri del volante quando ancora il sole era lontano dallo zenit. I primi salgono a bordo all'alba, pronti ad attraversare l'Umbria non prima di aver sfilato nell'elegante Versilia. La carovana ha mosso i primi passi accarezzando Lucca, con il rombo dei motori che rimbalzava contro i bastioni cinquecenteschi, prima di puntare decisa verso il mare, là dove Forte dei Marmi ha offerto il contrasto sublime tra la sfrontata bellezza delle carrozzerie e il bianco accecante delle Alpi Apuane.
Verso Siena
Ma è nell'interno, tra i colli aspri e dolci che fanno da corona alla via Francigena, che la corsa si è fatta poesia. Siena ha aperto le sue porte di pietra per concedere alla Freccia Rossa il più sacro dei suoi altari: Piazza del Campo. Vedere quelle macchine scivolare sul selciato a forma di conchiglia, là dove normalmente si corre il Palio, stringe lo stomaco. Ragazzi estasiati di fronte a miracoli meccanici che, alcuni dopo 90 anni, continuano a funzionare meravigliosamente. È l'affetto di una terra che capisce l'arte, sia essa dipinta su tela o forgiata nel metallo.
La città eterna
Poi è iniziata l'ultima, estenuante cavalcata verso il traguardo che vale la corsa. Roma. La Capitale ha accolto i reduci di questa terza fatica sotto un cielo nuvoloso. I piloti ritrovano i colori con un abbraccio monumentale lungo i viali che portano al cuore della romanità. La folla in Vittorio Veneto è vibrante di passione e di calore genuino. Sentire le grida della gente e i loro plausi, è il premio più grande per chi ha sfidato la fatica e il tempo. La notte romana ora scende a rinfrescare i radiatori bollenti, ma l'eco di questa giornata rimarrà impresso per sempre nella memoria di chi c'era. Domani la Freccia Rossa punta a nord, direzione Rimini.

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