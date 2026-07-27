Monza, ufficiale l'acquisto di Gustavo Varela

27 Lug 2026 - 17:46
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© acmonza.com

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Gustavo Varela è un nuovo calciatore del Monza.

L’attaccante, proveniente dal Benfica a titolo definitivo, ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2030.

Nato a Lisbona il 30 gennaio 2005 e in possesso anche del passaporto di Capo Verde per le origini dei suoi genitori, nel 2022 approda al Benfica.

Dopo le prime esperienze nelle giovanili, nel 2023-24 debutta con la seconda squadra del Club, con cui colleziona 22 presenze e 3 reti in campionato. 

Migliora ulteriormente il suo rendimento nella stagione successiva, in cui segna 11 gol in 34 gare della seconda divisione portoghese meritandosi anche l’esordio in Prima Squadra all’ultima giornata di campionato.

Nell’estate 2025 si trasferisce in prestito al Gil Vicente, dove conferma tutte le sue qualità partecipando con 32 presenze e 6 gol alla sorprendente stagione del Club, che centra il sesto posto finale nel campionato portoghese.

Attaccante giovane e talentuoso, vanta anche 5 presenze e 3 gol con la Nazionale Under 21 del Portogallo.

Benvenuto Gustavo!

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