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1000 Miglia 2026, si parte: al via l'edizione numero 99

Centoquarantaquattro prove cronometrate da Brescia a Roma, si riaccendono i motori della corsa più bella del mondo

di Tommaso Marcoli
09 Giu 2026 - 08:30
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© Ufficio Stampa

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Il fascino senza tempo della "corsa più bella del mondo" si appresta a invadere nuovamente le strade italiane. Prenderà il via oggi, 9 giugno, da Brescia la 44esima edizione della 1000 Miglia rievocativa, un evento che terrà con il fiato sospeso gli appassionati fino a sabato 13 giugno, quando le vetture faranno il loro trionfale rientro nello storico traguardo di viale Venezia.
Tanti appuntamenti
Anche per questa edizione (la numero 99, se si considerano quelle corse tra il 1927 e il 1957), la Freccia Rossa ha voluto omaggiare la tradizione più pura proponendo l'affascinante percorso "a otto", un esplicito richiamo al tracciato delle prime storiche edizioni della gara di velocità. I numeri dell'evento sono da capogiro: quasi 2.000 chilometri di strada da percorrere, intervallati da 144 prove cronometrate e 8 prove di regolarità, che vedranno darsi battaglia equipaggi provenienti da ben 33 Paesi differenti.
Storiche
Il vero fulcro della manifestazione è rappresentato dall'inestimabile valore storico dei mezzi in gara. Tra i gioielli a quattro ruote iscritti a questa edizione spiccano ben 27 rarissime Alfa Romeo anteguerra, capitanate dalla leggendaria 8C 2600 MM Spider Zagato "SF" che esibisce orgogliosamente il sigillo originale della Scuderia Ferrari. Gli occhi degli intenditori saranno puntati anche sulle iconiche Ferrari da competizione con propulsore a 12 cilindri. In totale, il pubblico potrà ammirare 79 vetture.

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