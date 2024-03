Alfa Romeo dà vita al “33 Stradale Day” per celebrare la leggenda

Il 2023 rimarrà agli annali come l’anno della 33 Stradale, una leggenda, un simbolo che racchiude in sé tutti i valori di un marchio sportivo tra i più iconici nella storia dell’automobilismo mondiale. Il numero 33 si è tramutato in un simbolo identitario e, in suo onore, Alfa Romeo annuncia la nascita del “33 Stradale Day”, una ricorrenza che, a partire dal 3 marzo 2024 vuole diventare un giorno da celebrare insieme a tutti gli appassionati che nel mondo con oltre 250 club condividono la passione per il marchio. Una data simbolica, 3-3, che innanzitutto richiama il nome della nuova fuoriserie Alfa Romeo, autentico “manifesto” di ciò che il marchio italiano può fare – e farà – in termini di stile ed esperienza di guida. Realizzata in soli 33 esemplari esclusivi, per 33 cultori del marchio, la nuova coupé a “due posti secchi” coniuga heritage e futuro, ed è prodotta mediante un processo artigianale unico con standard di altissima qualità e una maniacale cura del dettaglio