Abodi: "Mi auguro Pirlo porti risultati sperati, io sarò il primo supporter"

"Mi auguro Pirlo possa portare i risultati sperati, sapendo che si tratta di un percorso. Lui, poi, ha un suo percorso da allenatore e mi auguro possa incrementarlo ulteriormente". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a Sky Tg24. "Il campo dirà se questa sarà stata una scommessa o una scelta lungimirante. Io resto il primo supporter del ct e della nazionale che per me è la squadra del cuore". Poi sul 'no' di Pep Guardiola alla nazionale: "Non so se ci abbia pensato veramente. Lui e Pirlo mi sembrano alternative talmente distanti tra loro che senza una certezza del sì avrei tenuto nascosta la pista Guardiola".