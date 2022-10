Verona-Cioffi, ufficiale l'esonero

© Getty Images

Esonero ufficiale di Cioffi da allenatore del Verona. Il tecnico ex Udinese è stato sollevato dall'incarico dopo aver collezionato appena 5 punti in nove partite ed essere stato eliminato al primo turno in Coppa Italia dal Bari. Il sostituto sarà, con ogni probabilità, Diego Lopez che è stato scelto dal presidente Setti. L'ex tecnico del Cagliari è atteso in città nelle prossime ore per iniziare la sua nuova avventura con i gialloblù.