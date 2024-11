Serie A, Hellas Verona-Roma 3-2: Soulé e Dovbyk non bastano, Harroui affonda l'ex Juric

Tra i giocatori nati dall’1/1/2002, Matías Soulé è il giocatore che ha realizzato più reti a partire dallo scorso campionato di Serie A (dal 2023/24): 12, classe 2003.

Quella di Matías Soulé (vs Hellas Verona) è la prima rete in trasferta realizzata dall’argentino in Serie A dal 29 dicembre 2023 (vs la Lazio all’Olimpico con la maglia del Frosinone).

Casper Tengstedt è il giocatore che ha realizzato più reti nei primi 15’ di gioco in questo campionato (tre – vs Lazio, Venezia e Roma).

Casper Tengstedt (quattro gol in 10 match finora in questo campionato) ha già eguagliato il proprio record di marcature stagionali nei maggiori 10 tornei internazionali: quattro in 17 presenze anche con il Benfica nel 2023/24.

Solo Atalanta e Inter (cinque entrambe) hanno realizzato più reti dell’Hellas Verona nel primo quarto d’ora di gioco nella Serie A 2024/25 (quattro, come il Milan).

Giangiacomo Magnani è il primo giocatore dell’Hellas Verona a realizzare una rete di testa in Serie A da Diego Coppola contro l’Udinese, il 20 aprile 2024.

Quella odierna contro la Roma è solo la seconda rete realizzata da Giangiacomo Magnani in carriera in Serie A (la prima in un match casalingo) – dopo quella messa a segno contro l’Inter con la maglia del Sassuolo, il 19 agosto 2018.

Solo Atalanta (79) e Napoli (78) hanno effettuato più conclusioni rispetto alla Roma nella prima frazione di gioco in questa Serie A (75).

Artem Dovbyk ha realizzato quattro reti in 10 gare finora in questa Serie A, per l’attaccante ucraino una marcatura in meno di quante quelle messe a segno dopo lo stesso numero di match con il Girona ne la Liga 2023/24: cinque.

La Roma ha subito cinque reti negli ultimi tre primi tempi di gioco in questo campionato (tre vs Fiorentina e due vs Hellas Verona): tanti gol quanti quelli concessi dai giallorossi nelle prime metà di gara delle precedenti 11 partite disputate nel torneo.

Quello di Abdou Harroui contro la Roma (87:36’’) è il gol più tardivo dei sei realizzati dal centrocampista in Serie A.

La Roma ha perso due trasferte di fila con almeno tre gol al passivo in campionato (1-5 vs Fiorentina e 2-3 vs Hellas Verona) per la prima volta dal settemre 2021 (2-3 vs scaligeri e Lazio – con José Mourinho in panchina).

La Roma ha registrato una striscia di nove trasferte di fila senza vittoria in Serie A (5N, 4P) per la prima volta dal periodo tra il dicembre 1999 e il maggio 2000 (11 in quel caso).

L’Hellas Verona ha vinto cinque delle ultime 10 gare casalinghe di Serie A (1N, 4P) tanti successi interni quanti quelli ottenuti nelle precedenti 19 nella competizione (6N, 8P).