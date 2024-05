Verona: Baroni lascia la panchina, lo vuole il Cagliari per il post Ranieri

© Getty Images

Marco Baroni lascia la panchina del Verona. Il tecnico della salvezza appena conquistata ha comunicato al club la sua decisione di andare via nonostante un contratto già rinnovato automaticamente fino al 2025 dopo la certezza della permanenza in Serie A dei gialloblù anche nella prossima stagione. La dirigenza gialloblù gli aveva anche offerto un prolungamento fino al 2026 ma Baroni ha respinto la proposta al mittente. "Futuro? Io sono ambizioso - aveva detto dopo il pareggio contro l'Inter all'ultima giornata di campionato - Questo lavoro non lo puoi fare se ti accontenti e non ti metti in discussione".