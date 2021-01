Serie A, Verona-Crotone 2-1: Kalinic e Dimarco trascinano l’Hellas

VERONA-CROTONE 2-1

Il Verona torna al successo in casa e piega 2-1 il Crotone. Gli scaligeri sembrano mettere in ghiaccio la sfida già nel primo tempo: al 16’ Kalinic sblocca il risultato (oltre che se stesso) con un diagonale potente dopo avere ricevuto palla da Barak, poi al 25’ Dimarco sigla il raddoppio con un geniale tiro d’esterno che beffa Cordaz. Messias riapre il match al 55’, ma non basta ai fini del risultato. Terza sconfitta consecutiva per Stroppa.

Dopo più di due mesi il Verona ritrova il successo tra le mura amiche, consolida il nono posto in classifica e può continuare legittimamente a sognare l’Europa. Rossoblù, invece, al loro terzo ko di fila e sempre più ultimi. Un destro di Vulic altissimo apre un match inizialmente bloccato. I padroni di casa reclamano un rigore per una presunta spinta di Djidji su Zaccagni, ma né l’arbitro né il Var concordano. Hellas comunque in vantaggio al 16’: Barak sfonda centralmente palla al piede e allarga a destra per la sovrapposizione di Kalinic, che lascia partire un diagonale potentissimo che non dà scampo a Cordaz. Primo gol con la maglia del Verona per l’attaccante croato, che fa tutto con due tocchi, (stop e tiro). La formazione di Juric non si ferma e trova subito il raddoppio con un’azione meravigliosa: Dimarco chiede e ottiene il triangolo con Zaccagni, si accentra sulla sinistra e, appena dentro l’area avversaria, beffa Cordaz con un fantastico esterno sinistro spedendo il pallone sul secondo palo nell’angolino basso. Sfera sotto le gambe di Golemic e 2-0 firmato dal terzino ormai specializzato in marcature, dopo l’eurogol contro il Torino.

La squadra di Juric dà spettacolo e sfiora il tris: Zaccagni di tacco per Ilic, che serve Dimarco, cross perfetto sul secondo palo per l’incornata di Barak respinta da Cordaz con una prodezza. Poi Kalinic non riesce nel tap-in. Junior Messias sembra l’unico a svegliare i calabresi con un mancino rasoterra angolato, su cui Silvestri si distende in tuffo. Il brasiliano riapre poi il match al 55’ insaccando con un gran sinistro al volo sotto la traversa l’assist di Pereira. Dall’altra parte Barak è tutto solo ma spara incredibilmente alto col sinistro l’appoggio di Dimarco. È comunque più il Verona a sfiorare il 3-1 piuttosto che il Crotone ad andare vicino al 2-2: nei minuti finali, infatti, Colley impegna Cordaz con un sinistro sul primo palo e poi colpisce in pieno la traversa con un destro terrificante, poco prima del triplice fischio dell’arbitro Massimi.

Kalinic 7 – Primo gol con la maglia del Verona per l’attaccante croato, che non segnava dall’ultima giornata dello scorso campionato. Premiata l’insistenza di Juric di farlo partire più volte titolare. È sempre punto di riferimento per i compagni in avanti.

Dimarco 7 – Seconda rete consecutiva. Dopo quella balisticamente perfetta contro il Torino, ne mette a segno una geniale dopo avere rubato il tempo a Golemic: strepitoso il suo esterno sinistro nell’angolino basso.

Barak 6,5 – Bravo a portare palla fino al limite dell’area di rigore a servire poi l’accorrente Kalinic per l’1-0; sfiora la rete con un colpo di testa, che viene respinto miracolosamente da Cordaz, ma poi nel secondo tempo sbaglia un’altra occasione abbastanza clamorosa.

Messias 6,5 – È l’unico che si rende pericoloso per il Crotone: scalda i guantoni a Silvestri nel finale di primo tempo e poi dimezza le distanze a inizio ripresa in volée sull’assist dalla destra di Pereira.

Cordaz 6,5 – Compie due ottime parate su Barak e Colley che tengono almeno in piedi la propria squadra e aperto il risultato fino all’ultimo minuto. Nulla può fare sui due gol subiti, anche perché non è particolarmente aiutato dalla sua difesa.

Golemic 5,5 – Dimarco lo beffa con il suo meraviglioso esterno che finisce sotto le gambe del difensore serbo, che poi sbaglia almeno altri due interventi nel reparto arretrato.

Luperto 5 – Arriva troppo tardi in marcatura in occasione del gol firmato da Kalinic. Se il Crotone è la peggiore difesa del campionato non può essere un caso.



Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Magnani 6 (18’ st Gunter 6), Lovato 6, Ceccherini 6 (1’ st Dawidowicz 6,5); Faraoni 6, Ilic 6,5, Tameze 6,5, Dimarco 7; Zaccagni 6,5 (30’ st Colley 6,5), Barak 6,5; Kalinic 7 (19’ st Di Carmine 6,5). A disp.: Berardi, Pandur, Salcedo, Udogie, Cetin, Ruegg, Bessa, Danzi. All.: Juric 6,5.

Crotone (3-5-2): Cordaz 6,5; Golemic 5,5, Djidji 5, Luperto 5; Molina 5,5 (1’ st Pereira 6,5), Eduardo Henrique 5,5 (1’ st Simy 6), Vulic 6, Zanellato 5,5, Reca 6; Messias 6,5, Riviere 5,5 (33’ st Dragus 5,5). A disp.: Crespi, Cuomo, Magallan, Crociata, Rojas, Mazzotta, Siligardi, Rispoli, Petriccione. All.: Stroppa 6

Arbitro: Massimi

Marcatori: 16’ Kalinic (V), 25’ Dimarco (V), 10’ st Messias (C)

Ammoniti: Ceccherini (V), Lovato (V), Djidji (C), Magnani (V), Reca (C), Pereira (C)



Il Verona ritrova il successo casalingo che mancava in Serie A dal 2 novembre, anche in quell’occasione arrivato contro una neopromossa – il Benevento.

Il Verona ha vinto ben sei delle sette sfide di Serie A contro squadre neopromosse con Ivan Juric in panchina (1P).

Federico Dimarco è il più giovane tra i giocatori italiani con almeno due gol segnati e due assist serviti in questa Serie A.

Mattia Zaccagni è il primo giocatore del Verona con almeno quattro gol e quattro assist in una stagione di Serie A dal 2013/14 (in cui ci riuscirono Iturbe, Juanito Gómez, Toni e Rômulo).

Mattia Zaccagni è uno dei quattro giocatori italiani ad aver preso parte ad almeno sette gol in Serie A da inizio novembre (insieme a Insigne 7, Belotti 7 e Immobile 11).

Nessun giocatore ha preso parte a più gol di Junior Messias in Serie A da inizio dicembre (sette: cinque reti, due assist).

Junior Messias è il primo giocatore del Crotone a segnare sei gol nelle prime 17 giornate di una stagione di Serie A (superate le cinque di Falcinelli nel 2016/17).

Nikola Kalinic è andato a segno con la quarta squadra differente in Serie A (dopo Fiorentina, Milan e Roma), solo un giocatore croato ha fatto gol con più maglie nella storia della competizione: Igor Budan (sei).

Era dallo scorso 25 ottobre (con Favilli) che il Verona non andava a segno in Serie A con un attaccante.

Quello di Kalinic è il primo gol in assoluto del Verona contro il Crotone in Serie A, alla terza sfida tra queste due squadre nella competizione.

Federico Ceccherini ha giocato la sua 150ª gara in Serie A.