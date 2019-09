Buu razzisti a Kessie? Il Verona nega: "Fischi per l'arbitro"

Il Verona smentisce i buu razzisti rivolti a Kessie durante il primo tempo della sfida con il Milan. La società gialloblù ha preso posizione difendendo la propria tifoseria con un comunicato su twitter: "Fischi, inevitabili, per decisioni arbitrali che lasciano ancora oggi molto perplessi, e poi tanti applausi, ai nostri “gladiatori”, a fine gara". Gli scaligeri non ci stanno: "Non scadiamo in luoghi comuni ed etichette ormai scucite. Rispetto per Verona e i veronesi".