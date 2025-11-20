Logo SportMediaset

Il Bologna ritrova Immobile, recuperato anche Ravaglia

20 Nov 2025 - 22:29

Il Bologna ritrova Ciro Immobile. L'attaccante ex Lazio è tornato in gruppo nell'allenamento di oggi e sarà tra i convocati a Udine, a tre mesi di distanza dallo strappo muscolare alla coscia destra patito all'esordio in campionato a Roma contro i giallorossi, il 23 agosto scorso. I rossoblù recuperano pure Ravaglia, tornato in gruppo: sarà lui a difendere i pali, dopo l'infortunio rimediato da Skorupski prima della sosta con il Napoli, quando Italiano ha lanciato il diciassettenne Pessina complice l'assenza proprio di Ravaglia. Sarà comunque un Bologna in emergenza quello che sabato aprirà il sipario sulla dodicesima giornata di serie A: out infatti Skorupski, Freuler, Cambiaghi, Rowe e Holm. Possibile rilancio dell'argentino Dominguez sull'esterno, con uno tra Orsolini e Bernardeschi insieme a Odgaard alle spalle di Castro.

