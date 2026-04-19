Verona-Milan, le pagelle: Rabiot la vince da solo, Maignan e Gabbia custodi dei 3 punti

Rabiot 7,5 - L'unico a uscire dallo spogliatoio alle ore 15 con la voglia di fare. La pericolosità del Milan l'inizio sta tutta nelle sue incursioni sulla fascia sinistra. Non è un caso se il gol dell'1-0 arriva proprio in questo modo e viene firmato proprio da lui. Forse esagerato dire che la vince da solo, ma è un concetto non lontano dalla realtà.