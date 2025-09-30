San Siro sarà abbattuto: sì alla vendita a Inter e Milan e spazio a un nuovo impianto

"C'è una soddisfazione rispetto alla prospettiva di poter trasformare l'area di San Siro, su cui c'era una preoccupazione per un futuro incerto e quindi abbiamo provato a scrivere una pagina nuova e abbiamo solo iniziato. Abbiamo messo le basi. In salese il sindaco mi ha detto di essere contento", ha detto la vice sindaca di Milano Anna Scavuzzo al termine della votazione in Consiglio della delibera che ha approvato la vendita di San Siro a Inter e Milan. Adesso parte una pratica amministrativa non banale e tocca alle squadre fare una parte che fino ad ora hanno fatto troppo poco". Il sindaco Giuseppe Sala non ha invece voluto commentare a caldo l'approvazione della delibera sulla cessione dell'impianto ai due club per 197 milioni di euro. "In 'salese' (espressione utilizzata per indicare il linguaggio dell'Aula, ndr) il sindaco mi ha detto 'sono contento'", ha affermato la Scavuzzo.