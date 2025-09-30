Logo SportMediaset
Calcio
DOPO IL CONSIGLIO COMUNALE

San Siro sarà abbattuto: sì alla vendita a Inter e Milan e spazio a un nuovo impianto

Dopo una maratona di quasi 12 ore, il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera che prevede la vendita dello stadio Meazza ai due club

30 Set 2025 - 09:06
© ipp

© ipp

Milano ha detto sì alla vendita di San Siro a Milan e Inter, la cui offerta da 197 milioni di euro sarebbe scaduta proprio oggi. A notte fonda, il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la cessione dello stadio: i voti a favore della maggioranza sono stati 24, sufficienti a far passare il documento grazie alla decisione di Forza Italia di uscire dall'Aula che ha abbassato il quorum; i no sono stati invece 20, nessun consigliere si è astenuto. Il tempo di ospitare la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che lo storico impianto, a cent'anni dalla sua inaugurazione, sarà abbattuto per lasciare il posto a un altro, più moderno e funzionale, in tempo per gli Europei di calcio del 2032.

San Siro, ok alla cessione: i tempi per il nuovo stadio tra vincoli, ricorsi ed Europei

"C'è una soddisfazione rispetto alla prospettiva di poter trasformare l'area di San Siro, su cui c'era una preoccupazione per un futuro incerto e quindi abbiamo provato a scrivere una pagina nuova e abbiamo solo iniziato. Abbiamo messo le basi. In salese il sindaco mi ha detto di essere contento", ha detto la vice sindaca di Milano Anna Scavuzzo al termine della votazione in Consiglio della delibera che ha approvato la vendita di San Siro a Inter e Milan. Adesso parte una pratica amministrativa non banale e tocca alle squadre fare una parte che fino ad ora hanno fatto troppo poco". Il sindaco Giuseppe Sala non ha invece voluto commentare a caldo l'approvazione della delibera sulla cessione dell'impianto ai due club per 197 milioni di euro. "In 'salese' (espressione utilizzata per indicare il linguaggio dell'Aula, ndr) il sindaco mi ha detto 'sono contento'", ha affermato la Scavuzzo.

san siro

