Il Pisa esonera il ds Vaira: è ufficiale

L'ultima sconfitta interna contro il Genoa provoca un piccolo terremoto nel Pisa. Oggi il club ha infatti comunicato l'esonero del direttore sportivo, Davide Vaira, senza spiegarne però le ragioni ma limitandosi ad augurargli "il meglio per il proseguimento della carriera" e ringraziandolo "per la professionalità e la passione messe a disposizione dei colori nerazzurri dall'estate 2024 fino alla promozione e alla Serie A raggiunta dopo 34 anni". Stando a quanto si apprende Vaira avrebbe avuto punti di vista diversi rispetto alla proprietà e al resto del management, in particolare sull'attuale gestione tecnica della prima squadra manifestando la volontà di esonerare l'allenatore Oscar Hiljemark, che nel suo percorso in nerazzurro ha conquistato un magrissimo bottino di una vittoria, un pareggio e otto sconfitte. La linea del club, però, è diversa e si è preferito invece sollevare dall'incarico il direttore sportivo.