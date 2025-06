Udinese-Pozzo, fine di una storia durata 39 anni: venerdì le firme per la cessione

Potrebbe dunque chiudersi la storia della famiglia Pozzo a Udine, uno dei patron più longevi nel calcio italiano. Dopo aver acquistato la società il 28 luglio 1986 da Lamberto Mazza, la società friulana ha tagliato traguardi importanti in questi anni, come l'aver giocato in Serie A per 30 campionati consecutivi, record che condivide con Inter, Roma, Milan e Lazio. Inoltre, la società bianconera ha disputato anche una volta la Champions League (2005-2006), centrando anche per alcuni alla la qualificazione all'Europa League. In casa Udinese è tutto pronto per l'inizio di una nuova era.