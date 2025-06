Cremonese promossa in serie A, venerdì il calendario: si parte il 23 agosto

LE REGOLE DEL SORTEGGIO

Venerdì alle 18.30 comincerà il sorteggio del calendario di Serie A. Come in passato, anche per la nuova annata una volta dato l'input all'elaboratore, questo darà immediatamente tutte le 38 giornate del campionato e le 380 partite che aspettano i team del massimo campionato nei prossimi mesi.