Serie A, Lecce-Udinese 0-1: decide il rigore con "giallo" di Lucca

LE STATISTICHE

• L’Udinese ha ottenuto tre successi consecutivi contro il Lecce in Serie A per la seconda volta nella sua storia, la prima dalle tre vittorie di fila ottenute tra il 2011 e il 2020.

• L’Udinese ha vinto due gare di fila di Serie A (vs Empoli e Lecce) solo per la seconda volta in questa stagione, la prima dal periodo tra agosto e settembre scorsi (tre in quel caso, contro Lazio, Como e Parma).

• L’Udinese ha ottenuto tre successi nelle ultime quattro partite di Serie A (1N), lo stesso numero di vittorie ottenute dai bianconeri nelle precedenti 15 gare del torneo (4N, 8P).

• L’Udinese ha conquistato 36 punti nelle prime 26 gare disputate in questo campionato (10V, 6N, 10P) e non faceva meglio a questo punto della stagione in un singolo torneo di Serie A dal 2012/13 (37 in quel caso, con Francesco Guidolin in panchina – 9V, 10N, 7P).

• Il Lecce non ha vinto per quattro gare consecutive in Serie A contro l’Udinese (1N, 3P) solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal periodo tra aprile 2006 e novembre 2010 (1N, 3P anche in quel caso).

• L’Udinese ha vinto due gare consecutive mantenendo la porta inviolata in Serie A per la prima volta dal periodo tra agosto e settembre 2022: 1-0 con la Fiorentina e 4-0 con la Roma in quel caso, con Andrea Sottil sulla panchina friulana.

• L’Udinese ha ottenuto tre clean sheets consecutivi contro il Lecce in Serie A per la prima volta nella sua storia.

• L’Udinese è riuscita a mantenere la porta inviolata in quattro degli ultimi cinque incontri di Serie A disputati al ‘Via del Mare’ contro il Lecce, dopo che aveva sempre subito almeno un gol nelle precedenti 14 gare in casa dei salentini nella massima competizione.

• Dall’inizio del 2025, nessuna squadra ha ottenuto più clean sheets in Serie A rispetto all’Udinese (quattro, al pari del Genoa).

• Il Lecce non ha segnato alcun gol nelle ultime quattro gare casalinghe di Serie A e non superava quota tre di fila nella competizione dal periodo tra dicembre 2005 e gennaio 2006 (quattro in quel caso).

• Lorenzo Lucca ha tagliato il traguardo dei 10 gol stagionali per la prima volta in Serie A; il classe 2000, inoltre, è solo il secondo giocatore italiano dell’Udinese ad andare in doppia cifra di reti in un singolo campionato nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2015/16), dopo Kevin Lasagna (10 nel 2019/20 e 12 nel 2017/18).

• Quello realizzato da Lorenzo Lucca è il primo rigore segnato dall'Udinese in questa Serie A: l'ultimo gol dagli 11 metri dai friulani nel massimo campionato risaliva infatti al 19 maggio scorso (rete di Lazar Samardzic contro l'Empoli al Bluenergy Stadium in quel caso).

• Federico Baschirotto raggiunge la sua 100ª presenza in Serie A, ognuna delle quali ottenute con il Lecce: dal suo esordio nella competizione (13 agosto 2022 contro l’Inter), solamente Wladimiro Falcone (102) ha disputato più partite di lui nel torneo.