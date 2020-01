Serie A: Udinese-Sassuolo 3-0, Okaka, Sema e De Paul regalano altri tre punti a Gotti

UDINESE-SASSUOLO 3-0

L'Udinese batte 3-0 il Sassuolo alla Dacia Arena e chiude il girone di andata con 24 punti in classifica, raggiungendo Napoli e, momentaneamente, Torino. I bianconeri rischiano sul palo di Traoré (13') ma un minuto dopo trovano il vantaggio grazie a un colpo di testa di Okaka. Musso si esalta con diverse parate salva-risultato e Sema raddoppia al 68'. Nel primo minuto di recupero De Paul sancisce il tris finale. Udinese, tris show al Sassuolo lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse





lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse

lapresse Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Sorride Luca Gotti, gioisce l'Udinese. Alla Dacia Arena si respira clima di festa e l'impressione è che il brutto periodo sia alle spalle: terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Cagliari e Lecce e classifica risollevata. Che sia una giornata positiva per i friulani lo si capisce subito: Lasagna ruba palla a Ferrari e il suo contropiede quasi dà l'1-0, pochi minuti dopo Traoré prende il palo con un tocco di punta. Sull'azione seguente, l'Udinese conquista il corner che vale l'1-0: colpo di testa di Okaka e quarto gol per l'attaccante in campionato. Traoré sfiora ancora la rete con un tiro dalla distanza ma non è giornata per i neroverdi, che pagano anche l'imprecisione di Magnanelli al 40' all'altezza del dischetto, ma vengono tenuti a galla da Consigli, bravo su Mandragora.

A inizio ripresa si esalta Musso (grandi interventi sul mai domo Traoré e su Boga), prima del raddoppio di Sema (68') propiziato da un'iniziativa di Fofana. Musso (al settimo “clean-sheet” vola all'incrocio per respingere un bolide di Kyrakopoulos e pochi minuti più tardi Fofana fa capire perché ci sia molto del suo recupero nel periodo positivo dei friulani: break dal corner avversario, contropiede gestito alla perfezione e palla per De Paul, che in diagonale trova il terzo gol consecutivo.

LE PAGELLE

Musso 7 - Sette, come le volte in cui mantiene la porta imbattuta in campionato. Solo Handanovic come lui. Mica male, essendo l'Udinese squadra di medio-bassa classifica. Suggella il risultato con due ottimi interventi su Traoré e Boga più un altro “bonus” su Kyriakopoulos, a risultato già assicurato.

Fofana 7 - Per un certo periodo della stagione, sotto la gestione Tudor, sembrava con i bagagli in mano. Dal suo recupero passa la risalita in classifica dei bianconeri. Due assist e una conclusione appena alta che mette paura a Consigli. Il numero 6 è il padrone del centrocampo.

Consigli 6,5: il migliore degli ospiti insieme a Traoré, e non è una buona notizia per De Zerbi. Senza gli interventi del suo portiere, in primis su Lasagna e Mandragora, il passivo avrebbe potuto essere anche più ampio.

Boga 5,5 - Troppo fumoso, ed è la giornata sbagliata per esserlo, contro un'Udinese così concreta. Avrebbe potuto cambiare le sorti della gara con un destro a giro, ma Musso gli nega il gol con una parata spettacolare.



IL TABELLINO

UDINESE-SASSUOLO 3-0

Udinese (3-5-2): Musso 7; Becao 6, Troost-Ekong 6,5, Nuytinck 6,5; Larsen 6, De Paul 7, Mandragora 6,5 (30' st Jajalo 6), Fofana 7, Sema 6,5; Okaka 7 (40' st Teodorczyk sv), Lasagna 5,5 (17' st Pussetto 6).

A disp.: Perisan, Nicolas, Opoku, Walace, ter Avest, Nestorovski, Barak, De Maio. All.: Gotti 6,5

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6,5; Toljan 5,5 (30' st Muldur 6), Romagna 5,5, Ferrari 4,5, Rogerio 5 (41' st Kyriakopoulos sv); Magnanelli 5,5, Obiang 5; Traoré 6,5, Djuricic 5 (24' st Raspadori 6), Boga 5,5; Caputo 5,5.

A disp.: Pegolo, Turati, Peluso, Piccinini, Mazzitelli, Pellegrini, Bourabia. All.: De Zerbi 5.

Arbitro: Volpi

Marcatori: 14' Okaka, 23' st Sema, 46' st De Paul

Ammoniti: -

Espulsi: -



LE STATISTICHE

- Questa è la più ampia vittoria dell'Udinese in Serie A dal dicembre 2017, quando vinse 4-0 contro il Verona.

- Nessuna squadra ha tenuto la porta inviolata più volte dell'Udinese in questa Serie A (sette, al pari di Inter e Milan).

- L'Udinese ha ritrovato il successo in casa contro il Sassuolo in Serie A che mancava dal marzo 2014 (1-0 grazie alla rete di Di Natale).

- L'Udinese ha vinto tre partite di fila per la prima volta in questa Serie A.

- L'Udinese ha segnato oggi il suo secondo gol nel quarto d'ora iniziale di partita in questo campionato, entrambi realizzati da Okaka.

- L'Udinese ha trovato il gol per cinque partite di fila nello stesso campionato per la prima volta da aprile 2019.

- Per la prima volta in Serie A Rodrigo de Paul ha trovato il gol per tre presenze consecutive.

- Tre dei quattro gol di testa segnati dall'Udinese in questa Serie A portano la firma di Stefano Okaka.

- Okaka ritrova il gol in Serie A che mancava da ottobre, interrompendo così una striscia di otto gare a secco in campionato.

- Seko Fofana ha partecipato attivamente a cinque degli ultimi otto gol dell'Udinese in Serie A (una rete, quattro assist).