Serie A: Udinese-Sassuolo 2-2, pari spettacolo alla Dacia Arena

UDINESE-SASSUOLO 2-2

Gara decisa in un primo tempo pirotecnico: Udogie e Bijol per i friulani, Matheus Henrique e l'autorere di Perez per gli emiliani

© ansa 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Finisce con uno spettacolare 2-2 Udinese-Sassuolo, lunch-match della 22a giornata di Serie A, un pareggio che consente ai friulani di agganciare il Torino a 30 punti e agli emiliani di portarsi a +10 dal terzultimo posto. Primo tempo spettacolare alla Dacia Arena, con i padroni di casa che passano dopo soli 25 secondi con Udogie. Immediata la reazione del Sassuolo, che pareggia con Matheus Henrique al 6' e colpiscono un palo con Frattesi (26'). Al 28' Bijol trova il vantaggio in scivolata da pochi passi, ma un'autorete di Perez al 47' regala il pari gli ospiti. Nella ripresa l'Udinese ci prova di più ma non riesce a sfondare: i friulani non vincono in casa da quasi 5 mesi.

LA PARTITA

Emozioni, gol e spettacolo alla Dacia Arena, un pareggio che permette al Sassuolo di continuare nella sua striscia positiva (due vittorie e altrettanti pari), mentre l'Udinese deve ancora rimandare l'appuntamento con la vittoria casalinga. I fischi dei tifosi a fine match sono comprensibili (una sola vittoria nelle ultime 14 giornate), ma anche ingiusti visto che la squadra di Sottil ha collezionato 30 punti, un traguardo che chiunque avrebbe firmato a inizio stagione. Ai punti, soprattutto per il secondo tempo, Beto e compagni avrebbe meritato qualcosa in più, ma gli emiliani non hanno rubato nulla e hanno fatto il massimo praticamente senza il loro uomo migliore, Berardi uscito per infortunio a inizio gara.

Sottil, alla ricerca di una vittoria in casa che manca dal 18 settembre (3-1 all'Inter), sceglie Pereyra come partner di Beto in attacco, con Success che inizia dalla panchina così come l'ultimo arrivato Thauvin. Il collega Dionisi sostituisce lo squalificato Rogerio con Marchizza, mentre a centrocampo Matheus Henrique viene preferito a Bajrami. Davanti la punta è Defrel, con ai lati Berardi e Laurentié. Pronti e via e dopo soli 25 secondi l'Udinese sblocca il risultato: Udogie dal limite fa partire un destro che si infila nell'angolino con Consigli immobile. Immediata la risposta del Sassuolo che pareggia al 6' dopo che tre minuti prima i friulani aveva rischiato l'autogol (salvataggio di Samardzic): Laurentiè crossa in area, Becao respinge sui piedi di Matheus Henrique il cui tiro deviato da Bijol sorprende Silvestri. Poco reattivo il portiere bianconero in questa occasione. La gara è davvero piacevole con continui ribaltamenti di fronte, così al 9' Consigli è attento sul diagonale di Beto deviato da Erlic. Sul seguente corner, il portiere degli emiliani è reattivo sul sinistro di Pereyra. La gara perde presto uno dei protagonisti più attesi, Berardi, costretto ad alzare bandiera bianca all'11 per un problema muscolare alla coscia sinistra. Al suo posto Bajrami. La gara si svilupppa si buoni ritmi e le occasioni fioccano: al 26' solo il palo nega a Frattesi la gioia del gol dopo un'azione insistita di Marchizza sulla fascia sinistra. Due minuti dopo una dormita colossale della difesa del Sassuolo regala il nuovo vantaggio all'Udinese: punizione di Samardzic sul secondo palo, Bijol lasciato tutto solo batte Consigli in scivolata. Le emozioni, però, non sono finite qui e in pieno recupero il Sassuolo pareggia: break a centrocampo di Frattesi che serve Bajrami, cross teso in area deviato da Perez che lascia senza scampo Silvestri.

Nell'intervallo i due tecnici effettuano un cambio a testa: dentro Thauvin per Pereyra e Maxime Lopez per Obiang. La ripresa è di marca friulana, con i ragazzi di Sottil che cercano in ogni modo di regalare la vittoria ai propri tifosi ma pagano una certa imprecisione (Beto su tutti) e quando centrano la porta Consigli è reattivo su Lovric (71') e Frattesi salva sulla ribattuta di Beto. Il Sassuolo, che ritrova Pinamonti dopo l'infortunio, non riesce più a proporsi in attacco come nel primo tempo, ma ha comunque una grossa chance al 62' quando Ehizibue sbaglia l'appoggio, la palla arriva poi a Bajrami il cui diagonale sfiora il palo. Un punto prezioso per i neroverdi che proseguono nella striscia positiva, mentre l'Udinese deve ancora rimandare l'appuntamento con i tre punti alla Dacia Arena.

LE PAGELLE

Bijol 7 - Il grande protagonista del pomeriggio della Dacia Arena. Inizia con l'assist a Udogie, prosegue con la deviazione decisiva in occasione del pareggio di Matheus Henrique e infine trova il gol personale da attaccante vero. Un difensore dai piedi educati e fortissimo di testa.

Beto 5,5 - L'impegno non manca, la precisione sì e tanto. Senza i suoi gol difficile rivedere l'Udinese che ha incantato a inizio stagione.

Ehizibue 5 - Il terzino nigeriano non è male quando deve attaccare, ma in fase difensiva proprio non ci siamo. Saltato ripetutamente da Laurentiè, nella ripresa una sua leggerezza per poco non regala il terzo gol al Sassuolo

Frattesi 7 - Anima e trascinatore di questo Sassuolo, ha una marcia in più rispetto ai compagni. Il palo gli nega la gioia del gol, innesca l'azione del 2-2 e per non farsi mancare niente è utile anche in difesa con un salvataggio su Beto.

Laurentiè 6,5 - Va a strappi, ma quando mette la quinta è imprendibile per il povero Ehizibue. Ogni volta che accelera fa male, ma non lo fa abbastanza spesso per essere davvero decisivo.

Zortea 5 - Pomeriggio da dimenticare per l'ex Atalanta. Dopo soli 25 secondi si perde Udogie, poi dorme su Bijol che sigla il momentaneo 2-1. Meglio quando si sposta a sinistra e dalle sue parti transita Ehizibue.

IL TABELLINO

UDINESE-SASSUOLO 2-2

Udinese (3-5-1-1): Silvestri 5,5; Becao 6, Bijol 7, Perez 5,5 (41' st Ebosse sv); Ehizibue 5, Samardzic 6,5 (41' st Pafundi sv), Walace 5,5, Lovric 6 (35' st Arslan sv), Udogie 6,5; Pereyra 5,5 (1' st Thauvin 5); Beto 5,5 (27' st Success 5,5). A disp.: Padelli, Piana, Festy, Masina, Abankwah, Buta, Nestorovski. All.: Sottil 6

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Zortea 5, Erlic 6, Tressoldi 6,5, Marchizza 6,5 (22' st Harroui 6); Frattesi 7, Obiang 5,5 (1' st Lopez 6), Matheus Henrique 6,5; Berardi sv (12' Bajrami 6,5), Defrel 5,5 (21' st Pinamonti 5), Laurientè 6,5 (42' st Ferrari sv). A disp.: Pegolo, Russo, Alvarez, Ceide, Pieragnolo, D'Andrea, Thorsvedt. All.: Dionisi 6

Arbitro: Pezzuto

Marcatori: 1' Udogie (U), 6' Matheus Henrique (S), 28' Bijol (U), 47' aut. Perez (S)

Ammoniti: Laurientè (S), Ehizibue (U), Zortea (S), Perez (U)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

- Destiny Udogie è il più giovane difensore dei maggiori cinque campionati europei ad aver realizzato almeno tre reti nella stagione in corso.

- Il gol di Destiny Udogie dopo 25 secondi è il più veloce realizzato dall'Udinese in Serie A da quello di Roberto Pereyra contro l'Atalanta il 20 gennaio 2021 (24 secondi).

- Tutti i tre gol di Jaka Bijol in Serie A sono arrivati su sviluppi di palla inattiva: due da punizione indiretta e uno da calcio d'angolo.

- Gli ultimi due assist di Lazar Samardzic in Serie A sono stati in favore di un gol di Bijol, entrambi su sviluppi di punizione indiretta.

- Matheus Henrique ha segnato due gol nelle ultime tre partite di Serie A, dopo essere rimasto a secco nelle prime 36 nella competizione - le sue due reti in campionato sono arrivate in trasferta.

- L'Udinese ha segnato due reti nella prima mezzora di una gara di Serie A per la prima volta dal 5 marzo 2022, contro la Sampdoria.

- L’Udinese ha ora subito otto gol nei primi 15 minuti di partita, più di qualsiasi altra squadra nella Serie A in corso.

- L'ultimo autogol a favore del Sassuolo in Serie A risaliva al 13 febbraio 2022, con l'autorete di Smalling in Sassuolo-Roma.

- 460ª presenza in Serie A per Andrea Consigli, che raggiunge Franco Causio come 29º giocatore più presente nella storia della Serie A.

- Beto ha disputato oggi la sua 50ª partita nel massimo campionato italiano.