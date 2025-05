Inter, Marotta: "Sento l'adrenalina"

"Sento l'adrenalina e sono contento di soffrire". Così il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona. "Credo che l'emozione non sia intaccata dall'esperienza. L'adrenalina è il bello del calcio - ha aggiunto a margine dell'evento 'Serie C Business Value' in corso di svolgimento a Milano - io ho vissuto l'epoca in cui sono arrivati gli agenti dei calciatori, avrei potuto fare il procuratore. Però non hai l'adrenalina di quando fai il dirigente".