Juve, esami per Cambiaso dopo stop a Bologna

Andrea Cambiaso si sta sottoponendo ad esami strumentali al J Medical. L'esterno della Juventus infatti si è fermato durante il secondo tempo della sfida di ieri al Dall'Ara contro il Bologna per un problema muscolare alla gamba sinistra che lo ha costretto a chiedere la sostituzione. Gli esiti sono attesi nelle prossime ore, il tecnico Tudor incrocia le dita affinché non sia nulla di grave: la difesa bianconera infatti ha già diverse defezioni. Sabato pomeriggio, alle 18, ci sarà la trasferta di Roma contro la Lazio, un altro spareggio per un posto in Champions League.