Serie A: Zapata e Vlasic, il Toro sbanca Udine. Vince anche il Monza

I granata approfittano di una squadra, quella friulana, in confusione: i cambi tattici di Cioffi non danno la svolta, Samardzic è un caso. 1-0 per i brianzoli sul Cagliari: decisivo Maldini

© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il sabato della 29a giornata della Serie A si apre con la vittoria del Torino al Bluenergy Stadium di Udine, che assiste a una prestazione dominante dei granata: Zapata la sblocca dopo dieci minuti, poi il raddoppio di Vlasic e una reazione pressoché nulla dei padroni di casa. Ora Cioffi rischia. Cade anche il Cagliari, che vede interrompersi la sua striscia vincente contro il Monza: decisiva la grande punizione di Daniel Maldini (40'), i brianzoli sono noni.

UDINESE-TORINO 0-2

LA PARTITA

Al Bluenergy Stadium di Udine esulta solo il Torino, che sconfigge 2-0 i padroni di casa e torna nella top-10 della Serie A. Non c'è gara nei primissimi minuti, dove il Toro domina con la rapidità di Okereke e il fisico di Zapata. Vlasic colpisce un palo e poi al 10' i granata passano: Vojvoda serve una palla col contagiri, che attraversa l'area e vola sulla testa di Duvan, autore dell'1-0. L'Udinese non reagisce e rischia, con Bijol decisivo sul colombiano e Okoye autore di una grande parata su Okereke. Cioffi capisce che è venuto il momento di intervenire e osa col cambio alla mezz'ora: fuori Payero e dentro Ehizibue, Pereyra torna mezzala. Si alza il baricentro dei friulani, che si costruiscono una chance con Lucca e rischiano al 44': Okoye è ancora decisivo su Okereke. Si va così al riposo sull'1-0, che viene subito raddoppiato da un Toro scatenato al 53': Vlasic s'inserisce al limite dell'area, rientra sul piede preferito e non lascia scampo a Okoye. Il 2-0 fa abbassare giocoforza i ritmi della sfida, col Toro che controlla e Duvan Zapata che sfiora la sua doppietta personale. Thauvin prova a scuotere l'Udinese nel finale, senza esito, con Cioffi che sostituisce il subentrato Ebosele e Samardzic che passa novanta minuti in panchina: il serbo è un caso, terza panchina consecutiva e quest'oggi non è entrato in una squadra in difficoltà. La sua Udinese esce sconfitta e resta a quota 27 punti, in zona ancora a rischio. Sale invece a 41 punti il Torino.

LE PAGELLE

Okoye 6.5 - Se l'Udinese non subisce una goleada nel primo tempo, il merito è dell'ex Watford e Sparta Rotterdam. I suoi interventi risultano provvidenziali.

Pereyra 5 - Esce tra i fischi del suo stadio dopo una prestazione disarmante, per la scarsa convinzione e la confusione mostrata in campo. Non riesce a incidere nè da esterno, nè da mezzala, nè quando viene avanzato più vicino alla punta.

Duvan Zapata 7 - Domina in area di rigore contro un Bijol in gravissima difficoltà fisica. Segna la rete del vantaggio, sfiora due volte il raddoppio ed è il faro offensivo del Torino.

Vlasic 7 - Tutte le azioni offensive granata passano dai suoi piedi. Meriterebbe il gol e lo trova al 53', chiudendo i giochi con un perfetto rasoterra per il 2-0.

Vojvoda 6.5 - Nel primo tempo incendia la corsia, facendo ammattire Joao Ferreira. L'assist è una naturale conseguenza di una prestazione da sogno.

IL TABELLINO

UDINESE-TORINO 0-2

Udinese (3-5-2) - Okoye 6.5; Joao Ferreira 5 (1' st Kristensen 5.5), Bijol 5, Giannetti 5.5; Pereyra 5 (31' st Success 6), Lovric 5, Walace 5, Payero 5 (31' Ehizibue 5 [14' st Ebosele 5.5]), Kamara 6 (14' st Zemura 5.5); Thauvin 6, Lucca 5.5.

A disp.: Silvestri, Padelli, Oier Zarraga, Tikvic, Brenner, Samardzic, Kabasele, Zemura. All. Cioffi.

Torino (3-4-1-2) - Milinkovic Savic 6; Masina 6, Buongiorno 6.5 (38' st Sazonov sv), Rodriguez 6.5; Bellanova 6 (38' st Lazaro sv), Ricci 6, Gineitis 6.5, Vojvoda 6.5 (20' st Lovato 6); Vlasic 7; Okereke 6.5 (22' st Sanabria 6), Zapata 7.

A disp.: Gemello, Popa, Pellegri, Kabic, Linetty, Savva, Bianay Balcot. All. Paro (squalificato Juric).

Arbitro: Colombo

Marcatori: 10' Zapata (T), 8' st Vlasic (T)

Ammoniti: Walace (U), Ehizibue (U), Buongiorno (T), Giannetti (U), Sazonov (T).



MONZA-CAGLIARI 1-0



LA PARTITA

Il Monza prosegue la sua scalata e mantiene la top-10 della Serie A, sconfiggendo 1-0 il Cagliari con una prestazione solidissima: efficaci in attacco e in difesa i brianzoli di Palladino. Spingono i padroni di casa, in un avvio dalla grande intensità che costringe gli ospiti a molti errori tecnici. Meglio la squadra di casa, che fa girare palla e non fa respirare il Cagliari, ma la prima occasione è sarda: Lapadula rischia di sorprendere Di Gregorio sul primo palo. Il Monza riprende subito il controllo della sfida e, al 40', passa su calcio piazzato: Daniel Maldini calcia di potenza e la sua conclusione colpisce la traversa, per poi insaccarsi in gol. La Goal Line Technology conferma ed ecco il terzo gol in quattro gare per il figlio d'arte, che Galliani vorrebbe riscattare al termine della stagione. Il Monza sfiora anche il raddoppio con Dany Mota, ma si va al riposo sull'1-0, che i padroni di casa cercano di raddoppiare nella ripresa. Daniel Maldini sfiora la doppietta prima di lasciare il campo, con Palladino che si copre a protezione del risultato e il Cagliari che sfiora il pari: Lapadula impegna Di Gregorio, poi si vede annullare una rete per offside. Nel finale i brianzoli tornano a tre dietro e Colombo si mangia due volte il gol che chiuderebbe i giochi, con grande rammarico del pubblico di casa. Finisce dunque 1-0, ma Palladino esulta ugualmente: il suo Monza scavalca la Lazio ed è momentaneamente nono con 42 punti, mentre il Cagliari resta (per ora) a +3 sulla zona-retrocessione.

LE PAGELLE

Maldini 7 - Vive un autentico magic moment in questo scorcio di stagione, con tre gol in quattro gare (tutti decisivi). Risolve la gara di oggi con una punizione potente e l'aiuto della traversa.

Djuric 5.5 - L'unica nota dolente di un Monza che usa molto i trequartisti e fatica a coinvolgerlo. Non riesce a costruirsi chances per il gol, molto più coinvolto Colombo nel finale.

Lapadula 6 - L'unico che sfiora il gol in un Cagliari scialbo e quasi inoperoso dal punto di vista offensivo. Non si arrende mai, si vede annullare una rete e dà una lezione di convinzione e grinta.

Nandez 5.5 - Tanta confusione e poco costrutto. Il Cagliari ne risente, non riuscendo a produrre azioni offensive.

Shomurodov 5 - Una chance nel primo tempo e null'altro. Non si collega con Lapadula e fatica moltissimo da seconda punta. Prestazione negativa.

IL TABELLINO

MONZA-CAGLIARI 1-0

Monza (4-2-3-1) - Di Gregorio 6; Birindelli 6.5 (30' st Caldirola 6), Izzo 6, Pablo Marì 6, A. Carboni 6; Bondo 6, Pessina 6; Colpani 6 (30' st Carboni 6), Maldini 7 (18' st Zerbin 6), Dany Mota 6 (18' st Gagliardini 6); Djuric 5.5 (37' st Colombo 6).

A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa-Akpro, Pedro Pereira, Kyriakopoulos, Ciurria. All. Palladino.

Cagliari (4-4-2) - Scuffet 6; Zappa 6, Wieteska 6, Dossena 6, Augello 5.5 (39' st Azzi sv); Nandez 5.5, Makoumbou 5.5 (1' st Prati 6), Deiola 5.5 (43' st Viola sv), Jankto 5.5 (1' st Oristanio 6); Shomurodov 5 (39' st Mutandwa sv), Lapadula 6.

A disp.: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Sulemana, Obert, Di Pardo. All. Ranieri.

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 40' Maldini (M)

Ammoniti: Izzo (M), Deiola (C), Bondo (M)



LE STATISTICHE DI UDINESE-TORINO

• Il Torino ha vinto una trasferta con un margine di almeno due reti per la seconda volta in questa Serie A, la prima dallo scorso 18 settembre, contro la Salernitana (3-0).

• L’Udinese ha chiuso un incontro casalingo di Serie A registrando al massimo un tiro nello specchio per la prima volta dal 20 settembre 2021, contro il Napoli.

• Il Torino ha tenuto la porta inviolata in almeno 14 delle prime 29 gare di una stagione di Serie A per la prima volta dal 1991/92 (16 in quell’occasione).

• Nessun giocatore è andato in doppia cifra di reti in più stagioni differenti in Serie A rispetto al Duván Zapata dal torneo 2016/17 ad oggi (sette, alla pari di Ciro Immobile).

• Duván Zapata è uno dei tre giocatori che hanno segnato più reti in questa Serie A nel corso dei primi 25 minuti partita: cinque (gli altri sono Lautaro Martinez, sette e Andrea Pinamonti, sei).

• L'Udinese è la terza squadra contro cui Duván Zapata ha all'attivo almeno sette reti in Serie A, dopo Sassuolo (10) e Atalanta (sette).

• Duván Zapata ha sia segnato che servito un assist nello stesso incontro di Serie A per la prima volta dal 20 novembre 2021, contro lo Spezia con la maglia dell’Atalanta.

• Nikola Vlasic ha segnato ciascuna delle sue otto reti in Serie A contro squadre differenti; quello di oggi è il suo primo centro nella competizione a partire dallo scorso 7 gennaio contro il Napoli, anche in quell'occasione su assist di Duván Zapata.

• Mërgim Vojvoda ha servito due assist nelle sue ultime tre presenze di Serie A, tanti quanti ne aveva fornito nelle precedenti 38.

• David Okereke ha giocato una gara di Serie A da titolare per la prima volta dal 20 maggio 2023, contro il Bologna con la Cremonese.

• Prima di Kingsley Ehizibue, l’ultimo giocatore dell’Udinese subentrato e sostituito nel corso dello stesso incontro di Serie A era stato Enzo Ebosse, il 17 settembre 2023, contro il Cagliari.



LE STATISTICHE DI MONZA-CAGLIARI

. Il Monza ha ottenuto quattro vittorie nelle ultime cinque sfide di Serie A (1P), un successo in più di quelli arrivati nei precedenti 13 turni (3V, 5N, 5P).

. Il Monza è la squadra che in percentuale ha vinto più partite una volta che ha segnato il primo gol del match in questo campionato: 92% di successi, ovvero 11 su 12 gare complessive (1N).

. Il Monza ha chiuso il primo tempo senza subire gol sette volte nelle ultime otto giornate, dopo esserci riuscito soltanto in tre delle precedenti nove. Più nel dettaglio, i brianzoli non hanno concesso una rete nei primi 15’ per l’8a gara consecutiva (10 al passivo in questo intervallo – record negativo nel torneo).

. Il Cagliari ha collezionato soltanto quattro ‘clean sheet’ finora in questo torneo; soltanto una volta nella sua storia in Serie A ne ha contati meno al termine di un campionato: tre nel 2021/22.

. Il Cagliari ha finito una partita senza alcun tiro nello specchio per la seconda volta in questo campionato (l’altra a settembre vs Atalanta) ed è la sola formazione ad aver fatto registrare questo dato in più di una occasione nel torneo in corso.

. Nessuna squadra ha incassato più gol su punizione diretta del Cagliari nella Serie A 2023/24: due, come Fiorentina e Milan.

. Daniel Maldini ha preso parte a quattro reti (tre gol, un assist) nelle ultime cinque gare di campionato, una in più di quanto fatto nelle sue prime 41 presenze in questa competizione. Il giocatore del Monza è inoltre andato a bersaglio in due partite di fila per la prima volta in Serie A.

. Solo Giovanni Fabbian (gennaio 2003) e il compagno di squadra Lorenzo Colombo (marzo 2002) sono più giovani di Daniel Maldini (ottobre 2001) tra i giocatori italiani con almeno tre gol segnati in questa Serie A.

. Michele Di Gregorio ha fatto registrare il 50° clean sheet con il Monza tra tutte le competizioni.