Coppa Italia, venduti più di 50.000 biglietti per la finale: si va verso il sold-out

Prosegue spedita la vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio tra Milan e Bologna. Al momento sono stati rilasciati oltre 50.000 tagliandi, in particolare già esaurite le due curve assegnate ai tifosi rossoneri e rossoblù. È fissata alle 10 di martedì 6 maggio la fine della fase di prelazione destinata alle tifoserie fidelizzate dei due club. Sempre nella giornata di domani alle 12 inizierà, invece, la vendita libera per gli ultimi biglietti ancora a disposizione. Previsto il tutto esaurito.