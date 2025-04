Serie A, Udinese-Milan 0-4: Conceiçao prova a rimanere agganciato al treno per l'Europa

Leao 7 - Fa un po' fatica a trovare la posizione ideale nel 3-4-3 e la compattezza difensiva dell'Udinese non gli permette di trovare grossi spazi per le sue sgroppate. Si fa però trovare al posto giusto sul pallone recuperato da Fofana e segna uno splendido gol che mette la serata sui binari giusti, poi serve a Reijnders l'assist che vale il poker.

Pavlovic 7 - Fa vivere una serataccia a Lucca stravincendo il duello fisico e chiudendo ogni strada verso la porta. Si toglie anche la soddisfazione di segnare il suo secondo gol in Serie A con uno stacco imperioso su corner di Pulisic.

Jovic 5,5 - È il solo del Milan che fa un po' fatica a strappare la sufficienza. Fa un discreto lavoro sporco, ma di fatto non riesce mai a mettersi in condizione di far male, né di assistere i compagni di reparto. Resta un uomo da finali di partita.

Abraham 6,5 - Subentra con la solita carica e riesce ad entrare in entrambe le reti della ripresa: prima con una grande girata in profondità per Theo, poi con uno splendido cambio gioco per Leao sul gol di Reijnders.