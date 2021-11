Serie A, Udinese-Genoa 0-0: primo punto per Shevchenko

UDINESE-GENOA 0-0

Alla Dacia Arena gara tirata ed equilibrata con le difese protagoniste



Udinese e Genoa non si fanno male nella parte bassa della classifica. Nel lunch match della 14.ma giornata di Serie A tra gli uomini di Gotti e quelli di Shevchenko finisce 0-0. Alla Dacia Arena gara tirata ed equilibrata. Nel primo tempo l'occasione migliore capita a Ekuban, ma l'attaccante rossoblù la spreca. Nella ripresa poi un tiro di Beto deviato da Cambiaso si stampa sul palo. Primo punto per Sheva. Udinese-Genoa finisce in bianco Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

LA PARTITA

Per la delicata gara col Genoa, Gotti sceglie la difesa a tre e una formazione offensiva con Pereyra e Deulofeu dietro a Beto e Molina e Udogie sugli esterni. Ancora alle prese con l'infermeria piena, Sheva invece si affida agli stessi visti con la Roma in difesa e in mediana e piazza Ekuban e Bianchi in attacco. A ritmi blandi è il Genoa a iniziare meglio e a prendere in mano il possesso. Il primo squillo arriva da un destro largo di Badelj dopo una buona manovra a sinistra, poi Sabelli prova a spingere a destra e la difesa bianconera mura un sinistro di Bianchi. Tentativi a cui l'Udinese risponde aggrappandosi alla qualità dei trequartisti e alla fisicità di Beto. Senza pressione e con le squadre chiuse, c'è poco spazio per le imbucate e la gara resta bloccata. Dopo un'incursione prepotente di Beto, Badelj salva il Genoa con una grande chiusura su Deulofeu. Poi Pereyra si fa male a una spalla e Gotti fa entrare Pussetto. Sostituzione che non cambia l'assetto tattico dell'Udinese e nemmeno l'inerzia del match. Senza cambi di ritmo e invenzioni nell'uno contro uno, la partita scorre senza grandi occasioni fino alla mezz'ora, poi i bianconeri aumentano i giri sugli esterni, alzano il baricentro e aprono gli spazi accendendo il finale del primo tempo. Da una parte Beto arriva tardi su un cross pericoloso di Deulofeu e Walace impegna Sirigu, dall'altra Silvestri disinnesca invece un tiro dalla distanza di Rovella ed Ekuban si divora il vantaggio dopo una grande giocata su Samir.

Nella ripresa Gotti toglie Nuytinck, fa entrare subito Samardzic e passa al 4-2-3-1. Cambio tattico che dà più dinamismo e soluzioni all'Udinese, ma che non spaventa il Genoa. Meraviglia grazia Molina dopo un calcione rifilato a Rovella, poi Biraschi mura un destro a giro di Deulofeu e la gara resta in equilibrio. Senza pressione e a ritmi bassi sono le difese a controllare il match. Basso e ordinato, il Grifone manovra bene in mediana, ma non rischia le giocate in verticale. Più ampia e aggressiva, l'Udinese invece prova a spingere. Dopo un rimpallo fortunato, Udogie spara fuori da buona posizione, poi Sirigu prima si oppone a un cross di Pussetto e poi a un missile di Walace. Occasioni che aumentano la pressione bianconera e costringono il Grifone ad abbassare il baricentro a protezione del risultato e a impostare il finale sulle ripartenze. Da una parte un destro di Beto deviato da Cambiaso si stampa sul palo, dall'altra Silvestri si oppone invece a un diagonale di Ghiglione. L'ultimo brivido poi nel recupero. Dopo un tiro murato di Makengo, Udogie segna ma è in posizione irregolare e Meraviglia annulla tutto chiudendo la gara. Udinese e Genoa si annullano e muovono la classifica. Per lo spettacolo tutto rinviato ad altri campi.

LE PAGELLE

Beto 6,5: fa reparto da solo grazie a una fisicità straripante, ma non trova il guizzo per far male. Nel primo tempo un suo destro deviato da Cambiaso si stampa sul palo

Molina 5: ingaggia un duello ad alta velocità con Cambiaso, ma non sfonda e l'Udinese è poco incisiva dalla sua parte. Meraviglia lo grazia dopo un calcione a Rovella e Gotti lo sostituisce

Walace 6,5: sempre nel vivo della manovra bianconera e aggressivo. Pressa, anticipa e tocca tanti palloni. Gioca facile e sbaglia poco. Impegna Sirigu due volte

Masiello 6,5: prestazione attenta e ordinata. Preciso nelle marcature e ottimo senso della posizione sulle palle alte. Guida la difesa con personalità

Rovella 6,5: si muove bene in mediana, chiamando palla con personalità e facendosi trovare sempre dai compagni. Detta i tempio della manovra e distribuisce palloni col contagiri

Ekuban 6: i tre dietro dell'Udinese sono dei mastini ed è dura puntare la porta. Avvia il primo pressing con generosità, ma non riesce a dialogare con Bianchi. Nel primo tempo si procura una grande occasione, ma la spreca



IL TABELLINO

UDINESE-GENOA 0-0

Udinese (3-4-2-1): Silvestri 6,5; Becao 6,5, Nuytinck 6 (1' st Samardzic 6), Samir 6,5; Molina 5 (10' st Perez 6), Arslan 6 (10' st Makengo 6), Walace 6,5, Udogie 6; Pereyra sv (15' st Pussetto 6), Deulofeu 5 (40' st Success sv); Beto 6,5.

A disp.: Padelli, Carnelos, Jajalo, Nestorovski, Forestieri, De Maio, Soppy. All.: Gotti 6

Genoa (3-5-2): Sirigu 6; Biraschi 6, Masiello 6,5, Vasquez 6,5; Sabelli 6 (12' st Ghiglione 6), Sturaro 6 (45' st Touré sv), Badelj 6 (28' st Hernani 5,5), Rovella 6,5, Cambiaso 6,5; Ekuban 6, Bianchi 5 (28' st Pandev 6).

A disp.: Semper, Marchetti, Vanheusden, Behrami, Bani, Buksa, Portanova, Galdames. All.: Shevchenko 6

Arbitro: Meraviglia

Marcatori: -

Ammoniti: Molina, Makengo, Pussetto (U); Vasquez, Sabelli, Ghiglione, Rovella (G)

Espulsi: -