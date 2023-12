Udinese, Lucca: "Europei? La Nazionale è il mio sogno, Spalletti mi osserva..."

UDINESE

L'attaccante bianconero a Sportmediaset: "Devo pensare all'Udinese e aiutarla a vincere, il resto sarà una conseguenza"

© Getty Images Lorenzo Lucca vuol tenere i piedi per terra, ma allo stesso tempo non rinuncia a sognare in grande. L'attaccante dell'Udinese è partito piuttosto bene in questa sua prima stagione di Serie A (17 presenze e 5 gol tra campionato e Coppa Italia) e la sua ambizione sta crescendo: "Gli Europei? Devo pensare prima a fare gol con l'Udinese, per aiutare a vincere le partite, poi gli Europei saranno una conseguenza - le sue parole nell'intervista con Marialuisa Jacobelli per Sportmediaset -. Ho sentito che Spalletti mi sta osservando e sono contento. È il mio sogno essere convocato in Nazionale, giocare gli Europei e i Mondiali".

Esploso in Serie C con la maglia del Palermo nella stagione 2020/21, Lucca è poi passato al Pisa, che dopo un anno di Serie B lo ha girato in prestito all'Ajax (30 presenze e 8 gol la scorsa stagione tra giovanili e prima squadra) e quindi ai friulani: "Ho avuto un percorso un po' più lungo rispetto ad altri ma sono contento di essere qui perché l'Udinese mi ha dato subito l'opportunità di debuttare in Serie A. I miei obiettivi non li svelo, cercherò di dare il massimo per ottenerli, ma prima penso a quelli della squadra".

Il bomber bianconero ha anche svelato una curiosità sul suo numero di maglia: "Il 17 è il mio numero preferito, tutti dicono porti male ma quando sono arrivato qua il 9 lo aveva Beto e io ho scelto questo".

