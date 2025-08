LA PRESENTAZIONE Udinese, la seconda maglia all'insegna della sostenibilità: tessuto al 100% da plastica riciclata

Grafica astratta, design elegante ed esclusivo per la nuova maglia ‘Away’ 2025/26 dell'Udinese, presentata nel corso di un evento organizzato in partnership con la Regione Friuli-Venezia Giulia e PromoTurismoFVG in una cornice d’eccezione, in un casone, edificio caratteristico nel cuore della laguna di Marano Lagunare. È realizzata in tessuto Eco Fabric, proveniente al 100% da plastica riciclata.La seconda maglia dell’Udinese, firmata Macron, si distingue per il collo alla coreana, impreziosito da dettagli in blu navy e rosso che richiamano i bordi manica. Il colore principale è un elegante blu avio chiaro, arricchito da una grafica sublimata astratta: un motivo composto da figure geometriche irregolari e sfumate in bianco e azzurro, che si estende sia sul fronte sia sul retro della maglia e si ispira allo stile delle maglie anni ’90. Come per la divisa Home, il backneck è personalizzato con un’etichetta bianconera su sfondo geometrico, il logo dell’Udinese, la scritta I PRIMI BIANCONERI D’ITALIA, il logo Macron e la dicitura Designed in Bologna: un dettaglio che racconta l’origine e la cura con cui ogni capo viene ideato e sviluppato nel Macron Campus, quartier generale del brand emiliano. Sul petto risaltano in primo piano il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, in blu navy il Macron Hero e lo stemma dell’Udinese Calcio. Nel retrocollo esterno trova spazio un omaggio alla storia del club: lo storico logo con la Zebretta degli anni ’70 e ’80, racchiuso in una cornice azzurra.