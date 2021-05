L'Udinese spegne le voci: "De Paul a Milano per ragioni burocratiche"

Molti tifosi interisti hanno sperato nell'imminente arrivo di Rodrigo De Paul nella rosa nerazzurra per il prossimo anno dopo aver visto le foto della sua presenza nel ristorante di Zanetti. In tanti, sui social, si sono scatenati pensando al nuovo centrocampo dell'Inter. Il club in cui milita il centrocampista argentino, però, ha voluto mettere le cose in chiaro con una nota ufficiale: "Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo De Paul si trovava a Milano per recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche".