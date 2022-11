Udinese: Bijol lascia l'auto sulle strisce, una donna la imbratta

© Getty Images

L'automobile di Jaka Bijol, difensore 23enne dell'Udinese e della nazionale slovena, è stata imbrattata da una donna come forma di protesta per un parcheggio selvaggio sulle strisce pedonali, in centro a Udine. L'episodio si è verificato questo pomeriggio, prima della partenza del calciatore per la trasferta di Napoli. In attesa dell'arrivo dei vigili, una donna ha estratto dalla borsetta un oggetto - forse del rossetto - e ha disegnato, sulla carrozzeria e sui vetri della Porsche, scritte in inglese ammonendo il proprietario del veicolo sul divieto di abbandonarlo sulle strisce e in prossimità di un incrocio pericoloso.