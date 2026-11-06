Tragedia de Jesus, dramma Owono: medita l'addio al calcio

Il portiere dell'Andorra Jesus Owono valuta l'addio al calcio travolto dal dolore e dal senso di colpa per la morte di Jesus Miguel

06 Nov 2026 - 12:54
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Jesus Owono © italyphotopress

Jesus Owono © italyphotopress

Il tragico e fatale incidente che è costato la vita a Jesus de Miguel ha gettato Jesus Owono in un vortice di profondo dolore, scatenando nel portiere del FC Andorra un forte senso di colpa e una crisi tale da fargli seriamente prendere in considerazione l'idea di smettere di giocare a calcio.

Secondo quanto raccontato da Ana Maye, coordinatrice generale della nazionale della Guinea Equatoriale e figura di riferimento per il calciatore fin da quando aveva 14 anni, il trauma emotivo è durissimo da elaborare, aggravato dal pensiero straziante per la giovane moglie e per il figlio di un anno e mezzo lasciati da Jesús Miguel. Per aiutarlo a superare il blocco e a metabolizzare l'accaduto come un tragico incidente, il club ha messo immediatamente a sua disposizione un supporto psicologico mirato, affiancandolo con professionisti e mostrandogli testimonianze di altri atleti sopravvissuti a drammi simili.

Il percorso di guarigione emotiva resta tuttavia in salita, reso ancor più complesso dal pesante clima ostile che sta colpendo la sua famiglia in Spagna: Ana Maye ha denunciato gli insulti e le pesanti intimidazioni subite dal fratello minore del portiere - apostrofato ingiustamente come "assassino" da compagni di squadra e genitori nel contesto calcistico basco -, oltre al forte stress vissuto dalla sorella all'Università di Valencia e dai genitori, assediati dai giornalisti sotto casa. 

videovideo

Ultimi video

02:15
Allegri, che tracollo! È il momento più buio

Allegri, che tracollo! È il momento più buio

02:16
Allegri, che tracollo!

Allegri, che tracollo!

01:54
Thuram punta il Como

Thuram punta il Como: solo ricordi dolcissimi

01:48
De Rossi e il Genoa

De Rossi risolleva il Genoa con un super tris

02:02
Gattuso torna a Napoli

Gattuso torna a Napoli, voglia di rivincita

01:43
Stagione disastrosa

Allegri al bivio, stagione disastrosa

01:45
A tutto Doukivas

L'Europa scopre un super Doukivas

00:25
Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

Atletico Madrid-Barcellona: domenica 8 novembre alle 21.00 su Italia 1

05:05
DICH SPALLETTI POST AZ ALKMAAR DICH

Spalletti: "Juve con atteggiamento coraggioso, ma altri 5' e la pareggiavano"

01:26
DICH KOOPMEINERS POST AZ ALKMAAR DICH

Juve, Koopmeiners: "Vittoria importante per il morale"

01:14
DICH BARTESAGHI POST EUROPA LEAGUE DICH

Milan, Bartesaghi: "Stasera gara peggiore di tutte, sbagliato l'atteggiamento"

01:32
CLIP ARSENAL GIA' NATALE MCH

Arsenal, è già Natale. Lo spot con Colin Firth ispirato a Love Actually

01:16
DICH CONVOCATI MANCINI DICH

Nazionale, Mancini annuncia i convocati per Francia e Belgio

01:43
CR7, un film per l'addio alla nazionale

CR7, un film per l'addio alla nazionale

01:54
Tragedia Jesus De Miguel, oggi i funerali

Tragedia Jesus De Miguel, oggi i funerali

02:15
Allegri, che tracollo! È il momento più buio

Allegri, che tracollo! È il momento più buio

I più visti di Calcio

Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cmabi una buona partita" DICH

Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cambi una buona partita"

Nuovo San Siro: "Visuale perfetta e il boato sarà ancora più forte, in Europa nessuno stadio così"

DICH SPALLETTI POST AZ ALKMAAR DICH

Spalletti: "Juve con atteggiamento coraggioso, ma altri 5' e la pareggiavano"

DICH ZIELINSKI POST FEYENOORD-INTER PER SITO 3/11 DICH

Zielinski: "Felice e orgoglioso. E' servito guardarci in faccia..."

DICH CHIVU POST FEYENOORD PER SITO 4/11 DICH

Chivu: "Partita seria ma non dobbiamo dimostrare nulla"

DICH BARTESAGHI POST EUROPA LEAGUE DICH

Milan, Bartesaghi: "Stasera gara peggiore di tutte, sbagliato l'atteggiamento"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:00
Germania, 17enne Mohya può diventare più giovane esordiente da dopoguerra
Djed Spence
13:25
Inghilterra, i convocati per la Nations League: c'è Spence
13:00
Nations League: Spagna, tra i 26 convocati anche il difensore del Como Ramon
Jesus Owono
12:54
Tragedia de Jesus, dramma Owono: medita l'addio al calcio
12:38
Lazio, Gattuso eletto allenatore del mese di ottobre