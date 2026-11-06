Tragedia de Jesus, dramma Owono: medita l'addio al calcio

Secondo quanto raccontato da Ana Maye, coordinatrice generale della nazionale della Guinea Equatoriale e figura di riferimento per il calciatore fin da quando aveva 14 anni, il trauma emotivo è durissimo da elaborare, aggravato dal pensiero straziante per la giovane moglie e per il figlio di un anno e mezzo lasciati da Jesús Miguel. Per aiutarlo a superare il blocco e a metabolizzare l'accaduto come un tragico incidente, il club ha messo immediatamente a sua disposizione un supporto psicologico mirato, affiancandolo con professionisti e mostrandogli testimonianze di altri atleti sopravvissuti a drammi simili.