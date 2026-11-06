Inghilterra, i convocati per la Nations League: c'è Spence

Thomas Tuchel ha diramato l'elenco dei convocati dell'Inghilterra per le sfide di Nations League contro Croazia e Spagna. C'è Djed Spence dell'Inter.
PORTIERI: Jordan Pickford, Jason Steele, James Trafford
DIFENSORI: Trent Alexander-Arnold, Jarrad Branthwaite, Marc Guéhi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Jarell Quansah, Djed Spence, Ben White
CENTROCAMPISTI: Elliot Anderson, Jobe Bellingham, Jude Bellingham, Josh King, Eberechi Eze, Declan Rice, James Garner, Lewis-Skelly
ATTACCANTI: Dominic Calvert-Lewin, Anthony Gordon, Harry Kane, Rio Ngumoha, Morgan Rogers, Morgan Gibbs-White.