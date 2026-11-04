L'INTERVISTA

Nuovo San Siro: "Visuale perfetta e il boato sarà ancora più forte, in Europa nessuno stadio così"

Intervista all'architetto David Manica sul progetto del Generali Stadium, il nuovo stadio di Inter e Milan firmato con Norman Foster

04 Nov 2026 - 10:45
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"L'esperienza sarà straordinaria da qualsiasi posto. Che tu sia in curva, nell'anello superiore o in uno skybox, sarai vicino al campo e avrai una visuale perfetta. Il boato che ha reso San Siro famoso nel mondo sarà ancora più forte e le grandi notti di Milano saranno più emozionanti che mai". L'architetto statunitense David Manica racconta il progetto del Generali Stadium, il nuovo stadio di Inter e Milan firmato con Norman Foster. "Cosa rende questo progetto unico rispetto agli stadi degli altri grandi club europei? Le due curve. La Nord e la Sud saranno imponenti muri di tifosi a ridosso delle porte, ancora più vicini al campo rispetto a oggi. Nessun altro stadio in Europa è simile - ha detto in un'intervista a Repubblica - Abbiamo progettato le tribune in modo simmetrico, perché nessuno dei due club si senta ospite dell'altro. Ciascuno avrà la propria curva e il proprio lato dello stadio. Illuminazione e schermi digitali permetteranno di trasformarlo a seconda della squadra che gioca. Con il Milan si illuminerà di rosso, con l'Inter di blu".

E ancora: "L'acustica è stata una priorità. Le tribune circondano il campo senza interruzioni, per trattenere il suono. Gli anelli avranno una pendenza fino a 37 gradi. La copertura funzionerà come un coperchio, impedendo al rumore di disperdersi. Quando lo stadio canterà, il suono rimbalzerà sulle tribune. Non sarà soltanto qualcosa da ascoltare, ma un'emozione da sentire sulla pelle. I tifosi avranno più spazio e comfort in ogni settore. Sedili più comodi, corridoi ampi, più servizi igienici rispetto alla maggior parte dei nuovi stadi internazionali e un'ampia scelta di punti di ristoro. Lo spirito di San Siro, la sua atmosfera e la passione dei tifosi saranno al centro di tutto ciò che abbiamo progettato".

Le prime immagini del Generali Stadium: "Sarà un nuovo simbolo per Milano"

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